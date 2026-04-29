Cần Thơ: Hơn 2.355 tỷ đồng hỗ trợ dự án công nghệ số

Ngày 29-4, tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết hỗ trợ ngân sách đối với các dự án trong lĩnh vực công nghệ số, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo...

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua nghị quyết

Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo; dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn.

Tổng kinh phí cần thiết ước tính khoảng 602,80 tỷ đồng trong năm thứ nhất và hơn 2.355 tỷ đồng trong 5 năm thực hiện. Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ được bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định.

Đối tượng được áp dụng hỗ trợ là các doanh nghiệp trong và người nước; tổ chức, tổ chức trung gian, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp trong nước thực hiện dự án khởi nghiệp sáng tạo; các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến quản lý, thẩm định, phê duyệt và giám sát việc hỗ trợ.

TP Cần Thơ sẽ hỗ trợ lên đến 200 tỷ đồng các dự án công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo

Mức hỗ trợ tối đa theo nghị quyết quy định đối với dự án công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo gồm: 10% chi phí xây dựng nhà máy, 10% chi phí hạ tầng kỹ thuật, 10% chi phí trang thiết bị máy móc (mức hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng/dự án, mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ 1 lần).

Đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số sẽ được hỗ trợ các khoản chi phí gồm: tư vấn khởi nghiệp (30%, không quá 220 triệu đồng/dự án); đào tạo phát triển nhân lực (30%, không quá 240 triệu đồng/dự án), thu hút nguồn nhân lực (40%, không quá 280 triệu đồng/dự án), nghiên cứu - phát triển và sản xuất thử nghiệm (50%, không quá 360 triệu đồng/dự án), mua công nghệ và đổi mới công nghệ (50%, không quá 1,7 tỷ đồng/dự án)...

TUẤN QUANG