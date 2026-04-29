Khoảng 60 triệu thuê bao xác thực thông tin chính chủ thành công trên VNeID

Theo Cục Viễn thông, hiện đã có hơn 92 triệu thuê bao điện thoại di động được đưa thông tin lên hệ thống VNeID. Đến nay, khoảng 60 triệu thuê bao được xác thực thông tin chính chủ thành công.

Chiều 19-4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương cho biết, qua quá trình triển khai xác thực thông tin thuê bao, Cục Viễn thông nhận thấy hiện có 2 khái niệm hay bị nhầm lẫn gần đây là xác thực lại thông tin thuê bao đảm bảo thông tin chính xác theo quy định và xác nhận sử dụng chính chủ.

Thứ nhất, việc xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo thông tin thuê bao được đăng ký với giấy tờ hợp pháp, đúng người đăng ký khi được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đợt tổng rà soát năm 2023 là hướng tới đảm bảo tất cả các thông tin thuê bao đều được gắn với một giấy tờ hợp pháp được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (giai đoạn này đã xử lý được 17 triệu thuê bao có giấy tờ không hợp lệ, chuẩn hóa 11 triệu số và xử lý thu hồi 6 triệu số).

Giai đoạn này vì một số yếu tố kỹ thuật, mới chỉ thực hiện đối soát 3 trường dữ liệu tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Thông tư 08 của Bộ KH-CN bổ sung thêm trường hình ảnh để đảm bảo kết quả đối soát chính xác hơn, hạn chế các hành vi như giả mạo giấy tờ thay đổi khuôn mặt trong khi nhà mạng không có khả năng đối soát kiểm chứng. Theo quy định tại Thông tư 08, các doanh nghiệp viễn thông sẽ có tối đa 30 ngày kể từ ngày 15-4 để cập nhật toàn bộ thông tin lên VNeID.

Người sử dụng chỉ phải cập nhật lại thông tin thuê bao khi có phát hiện sai lệch thông tin so với thông tin đối soát (như hình ảnh…), giấy tờ sử dụng để đăng ký bị hết hiệu lực (như chứng minh nhân dân 9 số...) hoặc bị phát hiện đang sử dụng SIM không chính chủ. Trong các trường hợp đó, người sử dụng sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng để thực hiện xác thực lại thông tin.

Thứ hai là xác nhận sử dụng chính chủ. Về cơ bản, quá trình xác thực từ giai đoạn 2023 đến nay đã đảm bảo mỗi thuê bao đang hoạt động được gắn chính xác với một giấy tờ, một cá nhân cụ thể.

Theo quy định tại Luật Viễn thông 2023, người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số thuê bao mình đứng tên. Tuy nhiên, với 30 năm phát triển, hiện đang có gần 120 triệu thuê bao, của 10 mạng di động, không ít trường hợp người dân bị liên đới khi bị thất lạc số thuê bao mà không ngừng cung cấp dịch vụ nên bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, cần có một công cụ để hỗ trợ người dân có thể nhìn lại tổng thể, xác nhận cũng như làm sạch, đảm bảo lại tính chính chủ sử dụng thuê bao di động.

Dữ liệu hiện vẫn đang được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để đưa lên VNeID. Do đó, có thể tại thời điểm hiện tại sẽ còn một số người dân vẫn chưa thấy dữ liệu của mình được hiện lên đầy đủ.

Tới thời điểm hiện tại, theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 92 triệu thuê bao được đưa lên VNeID; khoảng 60 triệu thuê bao được xác thực thông tin chính chủ thành công; hơn 800.000 số được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ; số còn lại chưa xác định trạng thái.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, thời điểm này, dữ liệu vẫn chưa được đưa lên đầy đủ và vẫn còn nhiều người chưa xác nhận trạng thái. Quá trình tổng rà soát xác nhận trạng thái chính chủ sẽ vẫn được triển khai tới 15-6. Do đó, thời điểm hiện tại chưa có con số thống kê chính xác. Hiện có khoảng 91,3% số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh trên tổng số thuê bao di động ở Việt Nam.

Cả nước có hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số Theo số liệu thống kê của Bộ KH-CN, Việt Nam hiện có 110,5 triệu thuê bao internet băng rộng di động. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85,8%; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 65%; tổng số tên miền quốc gia ".vn" đạt 690.436, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Hiện nay, Bộ KH-CN đã hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai mạng 5G đến năm 2030; tiếp tục xử lý vùng lõm sóng, tăng cường quản lý SIM rác, SIM không chính chủ. Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, doanh thu tháng 4 ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt hơn 20 triệu USD, tăng 39,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 44.491 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 8.228 tỷ đồng. Cả nước hiện có khoảng 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.

