4,9 tỷ lượt tải game mobile có nguồn gốc từ Việt Nam

Báo cáo toàn cảnh ngành Game mobile Việt Nam 2025 - “Game Việt vươn tầm: Từ thị trường nội địa đến vị thế toàn cầu” do GameGeek - Gaming Central Hub thực hiện, được sự bảo trợ của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) phối hợp chuyên môn từ các đối tác hàng đầu về dữ liệu như Sensor Tower, AppsFlyer…

Theo báo cáo, gần 95% lượt tải đến từ nước ngoài, ngành game di động (game mobile) Việt Nam đang khẳng định vị thế là một ngành kinh tế số có định hướng xuất khẩu chủ đạo, đóng góp đáng kể vào chuỗi cung ứng nội dung số toàn cầu.

Báo cáo cũng chỉ ra khoảng cách lớn giữa sản lượng phát hành và tiêu thụ nội địa.

Trong tổng số 4,9 tỷ lượt tải các sản phẩm game mobile có nguồn gốc từ Việt Nam, thị trường trong nước chỉ chiếm vỏn vẹn 5,5%. Điều này đồng nghĩa với gần 95% giá trị sản xuất và phân phối của các nhà sản xuất Game Việt Nam đang hướng tới người dùng quốc tế...

BÌNH LÂM

Tin cùng chuyên mục

