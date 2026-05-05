Chăn bò bằng... GPS

Ở vùng gò đồi miền Trung, nơi rừng cây, khe suối chia cắt địa hình, chuyện chăn thả gia súc từ lâu vẫn gắn với đôi chân người chăn nuôi. Muốn giữ đàn bò không đi lạc, người dân phải theo giữ từ sáng đến chiều. Nhưng tại thôn Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), anh Nguyễn Văn Trí đã chọn cách làm khác, đó là gắn định vị GPS cho đàn bò.

Nhờ ứng dụng công nghệ, đàn bò của anh Nguyễn Văn Trí được chăn thả tự nhiên trong khu vực gò đồi rộng lớn mà không lo thất lạc

Theo anh Trí, thiết bị được thiết kế chuyên dùng cho chăn nuôi, tích hợp định vị GPS và sim 4G, cho phép xác định vị trí vật nuôi ngay cả ở khu vực đồi núi, rừng cây rậm rạp. Mỗi thiết bị gắn gọn trên cổ bò bằng dây đeo chuyên dụng, có khả năng chống nước, chịu va đập, hoạt động ổn định giữa mưa nắng, bùn đất. “Toàn bộ dữ liệu di chuyển của bò được truyền về điện thoại qua ứng dụng cài sẵn. Tôi không cần đi tìm từng con như trước nữa”, anh Trí nói. Điểm đặc biệt của hệ thống là không chỉ cho biết bò đang ở đâu mà còn lưu lại lịch sử di chuyển để người nuôi có thể truy vết khi cần. Ngoài ra, tính năng “hàng rào điện tử” cho phép người dùng khoanh vùng chăn thả. Khi bò vượt ra ngoài ranh giới đã thiết lập, điện thoại sẽ lập tức phát tín hiệu cảnh báo.

Cách làm tưởng đơn giản, nhưng cho thấy tư duy mới của người nông dân khi tiếp cận công nghệ số. Từ chỗ dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm và sức người, nay việc chăn nuôi đã có thêm “trợ lý thông minh”. Ông Nguyễn Công Khanh, cán bộ Phòng Kinh tế xã Nam Hải Lăng, đánh giá, đây là mô hình sáng tạo, phù hợp điều kiện địa phương. Theo ông Khanh, hiệu quả không chỉ nằm ở việc tiết kiệm công lao động mà còn nâng cao khả năng quản lý đàn gia súc. “Mô hình giúp hạn chế bò đi lạc hoặc phá hoại hoa màu của người dân xung quanh - vấn đề từng gây không ít phiền toái. Chính quyền cũng thuận lợi hơn trong quản lý trật tự chăn nuôi”, ông Khanh nhận xét.

Xa hơn, ứng dụng GPS trong chăn nuôi còn mở ra khả năng thống kê tổng đàn, theo dõi dịch bệnh, xây dựng dữ liệu quản lý vật nuôi. Từ chiếc điện thoại thông minh trên tay người nông dân vùng gò đồi, câu chuyện chuyển đổi số không còn là điều xa vời. Nó hiện hữu ngay trên những bãi cỏ chăn bò, nơi công nghệ đang từng bước thay đổi cách chăn nuôi truyền thống của miền quê Quảng Trị.

VĂN THẮNG - TRẦN TUYỀN