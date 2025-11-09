BYD NEG An Giang ra mắt BYD Seal 5

Buổi mở bán chính thức BYD Seal 5 tại BYD NEG An Giang thu hút sự quan tâm của người dùng nhờ công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành linh hoạt.

Giá bán chính thức của BYD Seal 5 là 696 triệu đồng

Tại showroom BYD NEG An Giang (43/12 Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), mẫu sedan BYD Seal 5 đã chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng địa phương.

Không chỉ là dịp ra mắt sản phẩm, đây còn là cơ hội để khách hàng tại Long Xuyên trực tiếp trải nghiệm công nghệ DM-i Super Hybrid - nền tảng giúp BYD Seal 5 đạt hiệu suất vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 0,8 lít/100km.

BYD Seal 5 được phát triển trên công nghệ DM-i Super Hybrid độc quyền của BYD, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, cho tổng công suất 209 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300Nm.

Xe tăng tốc 0 - 100 km/h trong 7,5 giây và có thể di chuyển hơn 1.200km mỗi lần sạc đầy, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm vượt trội.

Khoang nội thất của BYD Seal 5 được thiết kế hiện đại, trang bị màn hình cảm ứng xoay 12,8 inch, hệ điều hành DiLink OS, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, trợ lý giọng nói đa ngôn ngữ và hệ thống âm thanh 8 loa.

Xe được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ soi gầm, phanh tay điện tử Auto-Hold, cùng loạt công nghệ an toàn chủ động như TCS, HHC và VDC, mang lại trải nghiệm lái an toàn và tiện nghi cho người dùng.

Với hệ thống pin Blade Battery độc quyền, BYD Seal 5 đảm bảo hiệu suất và độ an toàn cao, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh và cấp điện ngược V2L - tính năng được nhiều khách hàng tại An Giang quan tâm bởi sự tiện dụng trong những chuyến đi dài hoặc dã ngoại vùng sông nước.

Công nghệ DM-i Super Hybrid cũng giúp mẫu xe hoạt động ổn định và tiết kiệm, ngay cả khi di chuyển trong điều kiện thời tiết nóng ẩm đặc trưng của miền Tây.

Ông Phan Hoàng Tuấn, Giám đốc showroom BYD NEG An Giang chia sẻ: “An Giang là một trong những khu vực có nhu cầu sử dụng phương tiện xanh ngày càng tăng. Việc BYD Seal 5 có mặt tại đây giúp khách hàng địa phương có thêm lựa chọn di chuyển thông minh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Chúng tôi tin rằng, với hiệu ứng tích cực ngay từ buổi mở bán, mẫu sedan hybrid này sẽ nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dùng miền Tây”.

BÌNH LÂM