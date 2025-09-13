Cà Mau: Thu giữ hơn 200 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 13-9, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Lực lượng chức năng kiểm tra kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Ảnh: HỮU ĐỆ

Tăng cường kiểm soát các khu vực xảy ra nhiều hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; mở rộng kiểm tra tại kho, bãi, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử; ưu tiên kiểm tra các mặt hàng có nguy cơ cao: thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, hàng điện tử.

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu xử lý nghiêm minh theo quy định các sai phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đồng thời, công khai các vụ việc sai phạm lớn, phức tạp, công khai danh sách tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.

Trước đó, trong 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, các đơn vị Công an tỉnh Cà Mau phát hiện, xử lý 29 vụ với 29 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, thu giữ hơn 213 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Các vụ vi phạm đều được xử lý theo quy định pháp luật.

TẤN THÁI