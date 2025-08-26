Vĩnh Long: Tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.526 đảng viên

Ngày 26-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Dự lễ có đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Phát biểu ôn truyền thống lịch sử, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp trọng đại để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và đồng bào đã chiến đấu, hy sinh để giành độc lập dân tộc.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết và ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ

Đồng chí Ngô Chí Cường kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ra sức thi đua xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Trong khuôn khổ buổi họp mặt, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 1.526 đảng viên.

Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao Huy hiệu Đảng cho những đồng chí cao niên tuổi Đảng, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng

Những Huy hiệu Đảng còn lại sẽ được các tổ chức cơ sở đảng và địa phương trao tận tay cho đảng viên ngay sau buổi lễ.

Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TÍN HUY