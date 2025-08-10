Pháp luật

Cà Mau phát hiện hơn 77 tấn phân bón, hóa chất thủy sản không rõ nguồn gốc

SGGPO

Ngày 10-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phát hiện số lượng lớn phân bón và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Phan bon.jpg
Lực lượng công an kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Ảnh: HỮU ĐỆ

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 31-7, lực lượng làm nhiệm của Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh và kho chứa hàng hóa của hộ kinh doanh Đ.T.P. (địa chỉ tại ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau), chuyên mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 35 loại sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản với tổng trọng lượng trên 46 tấn và 5 loại phân bón với tổng trọng lượng hơn 31 tấn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị liên quan thu mẫu 5 loại phân bón để phân tích thành phần, kiểm nghiệm chất lượng. Đồng thời, lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau phát hiện số trên 77 tấn phân bón sản phẩm xử lý môi trường thủy sản không rõ nguồn gốc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản hóa đơn nguồn gốc xuất xứ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn