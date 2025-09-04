Đồng Tháp: Khánh thành Trường Tiểu học mang tên Liệt sĩ Nguyễn Thị Tốt

Nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: T.T.

Tham dự lễ có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy cùng nhiều đồng chí đại diện lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, việc đưa vào sử dụng ngôi trường mới mang tên nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Tốt sẽ giúp các em có điều kiện được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Đồng thời, nhắc nhở các em học sinh phải phấn đấu, rèn luyện, sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước, viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng những thành tích trong học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn Ban Giám hiệu và giáo viên nhà trường sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành một điểm sáng về giáo dục của tỉnh nhà; các em học sinh chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành những công dân có ích.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt được xây dựng mới, thay thế cho trụ sở cũ trước đây đã xuống cấp, với tổng mức đầu tư hơn 37,8 tỷ đồng. Trường có quy mô 1 trệt 2 lầu, với các khối: hành chính quản trị, học tập, hỗ trợ học tập; diện tích xây dựng 1.188m², tổng diện tích sàn 3.566m².

Dịp này, Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Phòng thực hành Tin học, Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng Phòng thực hành giáo dục STEM cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt.

NGỌC PHÚC