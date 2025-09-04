Trường THCS - THPT Tân Bằng đạt chuẩn quốc gia trước thềm năm học mới

Sáng 4-9, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo tỉnh dự lễ khánh thành và công bố Trường THCS - THPT Tân Bằng (xã Biển Bạch) đạt chuẩn quốc gia, ngay trước thềm năm học mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành

Tham dự buổi lễ, về phía nhà tài trợ, có bà Lê Thị Vân, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch danh dự Chi hội Thiện Nhân TPHCM; ông Bùi Mạnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành Phố (CITYLAND GROUP), Chủ tịch Chi hội Thiện Nhân TPHCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Phó Tổng Giám đốc CITYLAND GROUP và các thành viên đi cùng đoàn.

Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Thành Ngại tặng bảng tri ân và hoa cho đại diện Chi hội Thiện Nhân TPHCM và CITYLAND GROUP

Trường THCS và THPT Tân Bằng được thành lập vào tháng 9-2016, trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Tân Bằng và Trường THCS Lê Hoàng Thá. Thời gian qua, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên và duy trì ổn định. Tuy nhiên, do thiếu phòng học và phòng chức năng nên chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học, cũng như các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Nhiều hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Để đạt chuẩn quốc gia, nhà trường cần được đầu tư thêm 10 phòng học mới, xây dựng hàng rào, mái che, sân khấu; san lấp mặt bằng, sửa chữa 20 phòng học cùng việc bổ sung các phòng thực hành và thiết bị thí nghiệm...

Ngoài khoản tài trợ 20 tỷ đồng, ông Bùi Mạnh Hưng công bố tài trợ 20 suất học bổng toàn phần (trị giá 2,4 tỷ đồng) cho học sinh Trường THCS - THPT Tân Bằng

Từ thực tế trên, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị (hiện là Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) vận động CITYLAND GROUP, Chi hội Thiện Nhân TPHCM tài trợ 20 tỷ đồng để xây dựng, hoàn thiện các hạng mục cơ bản, bảo đảm tiêu chuẩn để Trường THCS và THPT Tân Bằng đạt chuẩn quốc gia. Chỉ sau 5 tháng thi công, các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng theo tiến độ, trước ngày khai giảng năm học 2025-2026.

Tại buổi khánh thành và công bố quyết định Trường THCS - THPT Tân Bằng đạt chuẩn Quốc gia, ông Bùi Mạnh Hưng thông báo tài trợ 20 suất học bổng toàn phần và hỗ trợ chi phí sinh hoạt (trị giá 2,4 tỷ đồng) cho 20 em học sinh của trường. Địa điểm học tại Cơ sở Hotel Academy Phú Quốc (tỉnh An Giang), khi hoàn thành chương trình đào tạo được cấp chứng chỉ nghề chuẩn Thụy Sĩ của VET by EHL. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ được hỗ trợ việc làm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân bày tỏ niềm vui khi Trường THCS - THPT Tân Bằng được công nhận đạt chuẩn quốc gia ngay trước thềm khai giảng năm học mới. Đồng thời, ông trân trọng ghi nhận sự đóng góp quý báu của nhà tài trợ và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố cùng Chủ tịch Chi hội Thiện Nhân TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

TẤN THÁI