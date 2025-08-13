Đồng Tháp tìm giải pháp khắc phục sạt lở kè Thường Thới Tiền

Ngày 13-8, UBND xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang phối hợp ngành chức năng khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở kè Thường Thới Tiền, làm chia cắt giao thông trên đoạn đường bờ kè Ngô Quyền (từ Công ty Gia Bảo đến bến khách ngang sông Mương Miễu).

Ngành chức năng đang tiến hành khắc phục điểm sạt lở kè Thường Thới Tiền

Trước mắt, ngành chức năng gia cố tạm bằng bao tải cát, đồng thời phối hợp Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khảo sát, đề xuất phương án xử lý lâu dài.

Ông Lê Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Phước, cho biết do đang vào mùa nước nổi, mực nước sông Tiền dâng cao và dòng chảy xiết nên nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng. Chính quyền đã nghiêm cấm phương tiện thủy, bộ lại gần khu vực cho đến khi có thông báo mới.

Sạt lở kè dài khoảng 55m, chân kè bị làm xói lở tạo nhiều “hàm ếch”

Trước đó, trưa 12-8, đoạn kè Thường Thới Tiền bị sạt lở dài khoảng 55m, làm hư hỏng toàn bộ mái taluy, sụp lún vỉa hè và lan can dài 30m, rộng 8m, ăn sâu vào mặt đường nhựa 1,5m. Phía chân kè bị xói lở tạo nhiều “hàm ếch”, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Trước đó, ngày 7-8, tại đây cũng xảy ra vụ sạt lở dài khoảng 40m, làm hư hỏng thân kè và xuất hiện vết nứt mặt đường.

Sạt lở kè gây hư hỏng toàn bộ mái taluy, sụp lún vỉa hè và lan can kè

Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã đã phong tỏa, lắp đèn cảnh báo, cấm phương tiện qua lại và lập tổ trực ứng phó.

Kè Thường Thới Tiền là hạng mục thuộc Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán, lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”, dài hơn 4km, tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng, hoàn thành qua ba giai đoạn từ năm 2017 đến 2019.

NGỌC PHÚC