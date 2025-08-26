Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê bao Bắc rạch Trà Cú

Tuyến đê bao bị sạt lở dài 100m, mức độ nguy hiểm cao, đe dọa trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo ghi nhận, nhiều ngày qua mưa lớn kéo dài, triều cường dâng cao kết hợp với tác động liên tục của dòng chảy mạnh đã khiến đoạn đê bao bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện một đoạn đê dài 40m đã bị mất hoàn toàn, trong đó gồm phần đê rộng trung bình 4m và đường bê tông cốt thép trên đê rộng 3m. Vụ sạt lở làm thiệt hại 0,3ha diện tích nuôi thủy sản, với khoảng 200.000 con tôm thẻ và 30.000 con cá rô phi từ 40 - 50 ngày tuổi. Đồng thời, giao thông đi lại của người dân trong khu vực bị ách tắc, gặp nhiều khó khăn.

Nếu không kịp thời khắc phục, nguy cơ vỡ thêm tuyến đê bao có thể xảy ra, ảnh hưởng đến 81ha đất sản xuất nông nghiệp (33ha trồng mía, 23ha nuôi thủy sản, 25ha cây lâu năm) cùng 32 căn nhà với 128 nhân khẩu sinh sống, giao thông địa phương có thể bị cắt đứt hoàn toàn.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Vĩnh Long giao UBND xã Lưu Nghiệp Anh khẩn trương cắm biển báo, cảnh báo khu vực sạt lở; thông tin rộng rãi để người dân chủ động phòng tránh trong sinh hoạt, sản xuất. Đồng thời bố trí lực lượng túc trực theo dõi diễn biến, chuẩn bị vật tư, phương tiện để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Các hộ dân trong khu vực nguy hiểm cũng được vận động di dời đến nơi an toàn.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng địa phương theo dõi sát tình hình, tổng hợp báo cáo thiệt hại, đồng thời khảo sát, đánh giá và triển khai các giải pháp công trình và phi công trình nhằm ngăn chặn sạt lở, bảo đảm an toàn sản xuất và đời sống nhân dân.

