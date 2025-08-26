Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ

Sáng 26-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức đoàn đến dâng hoa, dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BT

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 26-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thuộc phường Long Đức.

Đoàn do đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; Kim Ngọc Thái, Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BT

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, đoàn đã dâng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm và từng phần mộ liệt sĩ, tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Toàn đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh tại tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: BT

Trong giây phút mặc niệm trang nghiêm, toàn đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, kiên cường chiến đấu để bảo vệ non sông gấm vóc, đem lại cuộc sống hòa bình hôm nay.

TÍN HUY