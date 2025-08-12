TP Cần Thơ: Tăng cường cán bộ có chuyên môn về xã, phường giải quyết thủ tục đất đai

Quang cảnh phiên họp

Tại hội nghị, các sở ngành đã báo cáo về tình hình hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn trong 7 tháng đầu năm. Trong đó, các lĩnh vực nổi bật là hoạt động du lịch tiếp tục tăng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm, có gần 7,7 triệu lượt khách đến, đạt 72,2% kế hoạch; khách du lịch lưu trú đạt 3.486.700 lượt, đạt 85% kế hoạch; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 6.396 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch. Ngoài ra, toàn thành phố hiện có 859 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm OCOP đạt 5 sao, 239 sản phẩm OCOP 4 sao…

Chợ nổi Cái Răng, một điểm du lịch sông nước của TP Cần Thơ được nhiều du khách quan tâm

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND các xã, phường báo cáo kết quả sau gần 1,5 tháng đi vào hoạt động đã cơ bản đáp ứng, phục vụ được yêu cầu của người dân. Tuy nhiên, một số xã, phường vẫn còn gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai của người dân. Trong đó, một số xã, phường chỉ có 1 cán bộ đo đạc nhưng mỗi ngày phải tiếp nhận từ 10-15 hồ sơ liên quan đến đo đạc cấp giấy cho người dân. Có xã đã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ trong gần 1,5 tháng qua, trong đó hơn 1.000 hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai, nhiều cán bộ bị quá tải…

Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ, thời gian qua sở đã cử 103 cán bộ xuống hỗ trợ các xã, phường để giải quyết các thủ tục liên quan đến đất cho người dân. Tới đây sẽ điều chuyển thêm cán bộ chuyên môn đến các xã, phường có hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột ngột. Về 2.000 hồ sơ đất đai trễ hạn, nguyên nhân do kết nối các dữ liệu từ địa phương trước đây gặp khó khăn. Tuy nhiên, Sở NN-MT TP Cần Thơ cam kết sẽ xử lý dứt điểm vào ngày 25-8-2025.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các xã, phường làm việc với tinh thần rất cao để hoạt động phục vụ tốt cho người dân. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành chức năng tiếp thu các kiến nghị của xã, phường để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Các xã, phường cần ổn định bộ máy, kiện toàn nhân sự vận hành tốt chính quyền địa phương. Trong đó, tập trung nâng cao kỹ năng cho bộ phận chuyên môn, giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp thông suốt. Đây là mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

VĨNH TƯỜNG