Di dời hơn 600 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở ở Cà Mau

Ngày 12-9, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, đang tích cực phối hợp các xã, phường ven biển di dời những hộ dân sống trong khu vực rừng phòng hộ, ngoài đê biển, vùng có nguy cơ sạt lở, nước dâng cao vào khu tái định cư ven biển, dân cư xen ghép.

Nhà của người dân ven biển trên địa bàn xã Tân Ân (tỉnh Cà Mau) bị sạt lở, cần phải di dời

Qua tổng hợp, có 614 hộ được phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ trên 12 tỷ đồng (trong đó, 612 hộ được bố trí nền và kinh phí hỗ trợ di chuyển là 20 triệu đồng/hộ; 2 hộ không bố trí nền và hỗ trợ kinh phí di chuyển 23 triệu đồng/hộ).

Đến nay, đã có 225 hộ được bố trí, sắp xếp vào các khu tái định cư để xây dựng nhà ở.

việc bố trí chỗ ở sẽ giúp các hộ ổn định cuộc sống, hạn chế bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giảm áp lực lên rừng phòng hộ. Qua đó, giúp người dân tập trung sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

TẤN THÁI