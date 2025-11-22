Bà Hồ Thị Cẩm Đào giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

Ngày 22-11, tại TP Cần Thơ đã diễn ra phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt đại hội

Dự đại hội có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng 350 đại biểu chính thức, đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đại hội đã hiệp thương cử 116 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030. Trong đó, Ban Thường trực gồm 8 vị, gồm Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

Nhiệm kỳ qua, hệ thống MTTQ các cấp TP Cần Thơ đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động lớn. Nổi bật là phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 11.462 căn nhà với tổng kinh phí gần 600 tỷ đồng; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa 59/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13/59 xã đạt chuẩn nâng cao, và 2/13 xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, đại hội xác định mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; quyết tâm xây dựng Cần Thơ văn minh, hiện đại, là trung tâm động lực của vùng”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lương Quốc Đoàn biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị các cấp Mặt trận tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại đại hội

Ông yêu cầu MTTQ các cấp cần tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn; nâng cao hiệu quả thực chất các phong trào thi đua với phương châm "Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật".

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Một số chỉ tiêu cụ thể của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Triển khai xây dựng nhà ở cho 100 % hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện xây dựng nhà. - Đảm bảo 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo được Mặt trận các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết. - Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng; 1 mô hình phát triển kinh tế - xã hội. - Mỗi xã, phường tổ chức ít nhất 3 chương trình giám sát, phản biện. - 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng nghe dân nói”. - 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường triển khai sử dụng phần mềm “Mặt trận số”, có 80% số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng...

TUẤN QUANG