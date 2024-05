Ca sĩ Lê Thu Hiền: Tự hào hát giữa Trường Sa

14 năm đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, nhưng là lần đầu tiên đứng trước cột mốc chủ quyền giữa Trường Sa, nữ ca sĩ Lê Thu Hiền (29 tuổi) không nén được hồi hộp và rơi nước mắt. Với cô, được mang lời ca tiếng hát phục vụ cán bộ chiến sĩ, người dân nơi đảo xa là niềm vinh dự không thể nói hết bằng lời. Thu Hiền kể, cô nhận được lời mời đi Trường Sa 4 lần, nhưng mãi đến vừa qua mới đủ duyên để tham gia cùng Đoàn công tác số 12 - TPHCM thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

“Tôi hát nhiều ca khúc tặng người dân, cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Có lẽ, cảm xúc nhất vẫn là Bâng khuâng Trường Sa khi biểu diễn tại đảo Trường Sa Lớn. Đêm hôm đó, hát xong, tôi khóc một phần vì được các chiến sĩ cổ vũ nhiệt tình, một phần có lẽ hoàn cảnh bài hát lúc đó cũng là cảm xúc chung của các đại biểu trong đoàn. Sân khấu ấy vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp nghệ thuật, ca hát của mình. Vừa kết thúc chương trình, đoàn phải chia tay cán bộ chiến sĩ để đến đảo khác. Các chiến sĩ xếp hàng dài, vừa vỗ tay vừa hát vang những ca khúc cách mạng để tiễn đoàn. Cảnh tượng đó chắc tôi sẽ không bao giờ quên được…”, Thu Hiền xúc động nhớ lại.

Thu Hiền vào nghề năm 2010 và điều may mắn nhất là luôn được gia đình ủng hộ để an tâm vững bước hơn trên chặng đường nghệ thuật. Cô chia sẻ: “Có thể do tôi là một người con của Hà Tĩnh, từ lúc trong bụng mẹ cho đến những năm tháng tuổi thơ đã được nuôi dưỡng bằng những câu hát ru, ca khúc quê hương, cách mạng, nên khi lớn lên mình đã chọn dòng nhạc này. Mình yêu và hát bằng trái tim đầy cảm xúc. Tôi muốn tô vẽ thêm nhiều màu sắc về cách hát cũng như các bản hòa âm phối khí mới lạ để các ca khúc quê hương, cách mạng gần gũi hơn với nhiều bạn trẻ”.

Giữa thị trường âm nhạc sôi động với những cuộc đua dài hơi, đầu tư tiền tỷ cho các dự án, album, MV, các nghệ sĩ trẻ đặt ra cho mình nhiều phương hướng, chiến lược phát triển sự nghiệp. Nhưng từ đầu, Thu Hiền đã luôn xác định yếu tố cần thiết cho một nghệ sĩ hoạt động nghề bền vững là trang bị kiến thức âm nhạc chắc chắn, kinh nghiệm biểu diễn sân khấu thu hút và quan trọng hơn là đời tư trong sạch. “Tôi luôn xem tiếng hát là liều thuốc tâm hồn tuyệt vời nhất mà nghệ sĩ có để dâng cho đời. Mỗi chuyến đi là một cảm xúc khác nhau. Tôi tự hào và cảm thấy may mắn khi được góp một phần nhỏ mang những món quà tinh thần đến nơi hải đảo xa xôi, nơi tuyến đầu của Tổ quốc”.

Lê Thu Hiền đã phát hành 3 album là Tình em gái Nghệ vol.1, Tình em gái Nghệ vol.2, Tình ca và em cùng nhiều MV ý nghĩa. Cô từng nhận Huy chương vàng Tài năng trẻ toàn quốc 2017, quán quân Tiếng hát học sinh - sinh viên tỉnh Bình Dương 2014, giải nhất tuần Sàn chiến giọng hát 2022, giải nhất tuần Song ca giấu mặt 2023.

TIỂU TÂN