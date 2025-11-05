Các hồ thủy điện hạ mực nước đón lũ trước 22 giờ ngày 6-11

Chiều 5-11, các đơn vị quản lý hồ Đak Mi 4 và Sông Tranh 2 đã ra thông báo điều tiết, tiếp tục hạ mực nước hồ để đón lũ và tạo dung tích phòng lũ cho hạ du.

Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, từ 16 giờ ngày 5-11, hồ Đak Mi 4 bắt đầu vận hành hạ dần mực nước về cao trình đón lũ thấp nhất +251,5m. Dự kiến, đơn vị hoàn thành trước 22 giờ ngày 6-11-2025. Tổng lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 150 – 1.000 m³/s, tùy thuộc lưu lượng nước về hồ.

Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, mực nước hồ Sông Tranh 2 lúc 15 giờ đạt 173,42m, lưu lượng về hồ 516 m³/s. Đơn vị đang tiếp tục hạ mực nước về cao trình đón lũ +169m trước 22 giờ ngày 6-11 và chuyển chế độ vận hành theo Quy trình 1865/QĐ-TTg. Tổng lưu lượng điều tiết về hạ du dự kiến từ 220 – 2.000 m³/s.

Lúc 15 giờ ngày 5-11, mực nước hồ A Vương ở mức 377,7m, lưu lượng nước về hồ 228,42 m³/s. Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương cũng phát hành thông báo vận hành, tiếp tục hạ mực nước hồ về cao trình đón lũ +373m trước 22 giờ ngày 6-11-2025. Lưu lượng xả tràn dự kiến từ 100 – 1.250 m³/s, tùy điều kiện thực tế.



Trước đó, ngày 4-11, Đoàn công tác của Bộ NN-MT do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn, làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác quản lý đê điều, hồ đập và vận hành thủy điện điều tiết lũ trên địa bàn.

Mới đây, đoàn công tác của Bộ NN-MT làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Đà Nẵng

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng cho biết, hiện các hồ thủy điện lớn như A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4… vận hành theo nguyên tắc ưu tiên an toàn công trình, giảm lũ hạ du, đảm bảo cấp nước và phát điện hiệu quả. Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, việc điều tiết tuân thủ Quy trình 1865 giúp cắt giảm lũ, nhưng vẫn còn hạn chế khi một số vùng hạ lưu bị ngập sâu, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ NN-MT có giải pháp căn cơ hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai như: xây dựng nhà tránh ngập lụt, trang bị các ghe, thuyền, phao cứu sinh… Bởi không thể năm nào, cứ đến mùa mưa, lụt là bà con lại phải di dời. Đồng thời, kiến nghị Trung ương quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để TP Đà Nẵng xây dựng các khu tái định cư để di dời người dân ở các vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn, sớm ổn định đời sống.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-MT cho biết, đã chỉ đạo các địa phương chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa về mực nước có khả năng đón lũ theo dự báo, trước thời điểm xảy ra mưa lớn. Việc vận hành điều tiết lũ phải linh hoạt, phù hợp diễn biến thực tế, không cứng nhắc theo quy trình cố định.

