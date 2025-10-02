Xã hội

Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn

Chiều 2-10, Công ty Thủy điện Trị An cho biết đã tiến hành tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Theo đó, lúc 8 giờ cùng ngày, mực nước hồ đạt gần 61,4m, lưu lượng nước về hồ hơn 1.800m³/giây, trong khi mực nước hạ lưu tại nhà máy chỉ 5,1m. Để bảo đảm dung tích phòng lũ, từ 13 giờ ngày 2-10, công ty tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 640m³/giây, gấp đôi mức xả hiện tại; lưu lượng qua tuabin phát điện đạt 750 – 820m³/giây. Tổng lượng nước xả xuống hạ du từ 1.390 – 1.460m³/giây.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, tùy diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước hạ du tại Trạm thủy văn Biên Hòa, đơn vị sẽ tiếp tục điều chỉnh lưu lượng xả.

Do đó, công ty đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp và chính quyền địa phương để kịp thời chỉ đạo, thông báo cho nhân dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, tránh thiệt hại.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 30-9, Thủy điện Trị An đã xả tràn với lưu lượng ban đầu 160m³/giây, sau đó nâng lên 320m³/giây vào lúc 16 giờ cùng ngày.

