Các ngành hàng Shopee Mall ghi nhận tăng trưởng đơn hàng lên đến 25 lần

SGGPO

Ngày 15-10, nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) Shopee đã khép lại sự kiện “10-10 Đại Tiệc Thương Hiệu”, ghi nhận nhu cầu mua sắm hàng chính hãng tăng cao cùng các xu hướng tiêu dùng nổi bật trước thềm lễ hội và mùa thu đông 2025.

Những kết quả nổi bật từ chương trình 10-10 Đại Tiệc Thương Hiệu

Với chủ đề “đại tiệc thương hiệu”, Shopee đã hợp tác cùng các thương hiệu hàng đầu và nhiều nhà bán hàng để mang đến loạt chương trình hấp dẫn cho người dùng, bao gồm ưu đãi về giá sản phẩm, livestream vào các khung giờ vàng, voucher cùng nhiều quà tặng độc quyền… Từ đó, giúp người dùng mua sắm các sản phẩm chính hãng dễ dàng và tiện lợi, tiết kiệm hơn 2.200 tỷ đồng xuyên suốt thời gian diễn ra chiến dịch 10-10.

Nhiều người dùng Việt ưu tiên lựa chọn và mua sắm từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước trên Shopee Mall và Shopee Premium để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Theo thống kê, lượng đơn hàng qua Shopee Mall tăng gấp 6 lần trong ngày 10-10. Đáng chú ý, nhiều ngành hàng trên Shopee Mall đạt mức tăng trưởng đột phá, trong đó ngành có mức tăng cao nhất ghi nhận lượng đơn hàng gấp 25 lần so với ngày thường.

Bên cạnh cam kết cung cấp 100% hàng chính hãng cùng các chính sách freeship, trả hàng, hoàn tiền linh hoạt, Shopee Mall còn gia tăng trải nghiệm và kết nối với người dùng thông qua chương trình "Khách hàng thân thiết Thương hiệu Shopee Mall". Tính đến 10-10, đã có hơn 5.000 thương hiệu triển khai chương trình, thu hút cộng đồng hơn 4 triệu người dùng trung thành đăng ký tham gia và tận hưởng các ưu đãi cùng voucher độc quyền mỗi tháng…

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui khi Shopee Mall và Shopee Premium đã dần trở thành những điểm đến lý tưởng cho người dùng tìm kiếm sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu yêu thích. Thông qua các chiến dịch như 10-10, Shopee cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn hơn, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử an toàn và đáng tin cậy cho người dùng Việt”.

BÌNH LÂM

