HONOR tăng trưởng 11%

HONOR vừa công bố trở thành thương hiệu smartphone có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo ghi nhận, HONOR đã dẫn đầu với mức tăng trưởng 11%, vượt qua các tên tuổi smartphone lớn trên toàn cầu, đây là dữ liệu được công bố từ hãng phân tích thị trường quốc tế Omdia.

HONOR X9d trở thành lựa chọn smartphone lý tưởng trong dịp mua sắm cuối năm

Năm 2025, HONOR đã đạt mức tăng trưởng +11%, mức cao nhất trong nhóm 10 thương hiệu smartphone hàng đầu thế giới. Thành công đó nhờ vào chiến lược phát triển đầu tư đổi mới công nghệ, liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, quy mô và mở rộng thị trường quốc tế. Việc 50% doanh số của HONOR đến từ thị trường nước ngoài trong năm 2025, so với mức dưới 10% vài năm trước, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của chiến lược này.

Theo đánh giá của các tổ chức phân tích, việc đạt được mức tăng trưởng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, đã cho thấy được HONOR có chiến lược phù hợp cả về việc mở rộng thị trường quốc tế và đầu tư công nghệ như kế hoạch HONOR Alpha với sự đầu tư hơn 10 tỷ USD trong 5 năm để chuyển mình từ nhà sản xuất smartphone sang hệ sinh thái thiết bị AI toàn cầu.

Sự đầu tư nghiêm túc này thể hiện cam kết dài hạn và cách tiếp cận nghiêm túc của HONOR trong kỷ nguyên AI, yếu tố được xem là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo của ngành công nghệ di động.

Việt Nam được xác định là một trong những thị trường trọng điểm của HONOR tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh thị trường chịu sự chi phối lớn của Apple (khoảng 42% thị phần) và Samsung (21%), HONOR lựa chọn hướng đi riêng bằng việc khai thác “đại dương xanh” dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa và hành vi tiêu dùng địa phương.

Thông qua việc nhanh chóng mở rộng hiện diện tại các chuỗi bán lẻ lớn, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và kiên định với định hướng về độ bền cùng công nghệ AI, HONOR từng bước tiếp cận hiệu quả người tiêu dùng Việt Nam. Nhờ đó, trong năm 2025, hãng ghi nhận mức tăng trưởng trên ba chữ số, đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung của HONOR tại khu vực.

HONOR đã nhạy bén khi định vị các dòng điện thoại tập trung vào độ bền và thời lượng pin lớn. HONOR không đối đầu trực diện với iPhone 17 hay Galaxy S25 Ultra ở phân khúc siêu cao cấp tại Việt Nam. Thay vào đó, HONOR tấn công mạnh vào phân khúc 7-10 triệu đồng.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý của HONOR tại Việt Nam trong năm 2025 là HONOR X9d mẫu smartphone ghi nhận sức mua ấn tượng ngay trong những ngày đầu mở bán. Chỉ sau vài ngày ra mắt, HONOR X9d đã đạt doanh số hàng chục ngàn máy, cho thấy sự đón nhận tích cực từ thị trường...

KIM THANH