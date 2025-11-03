Campuchia đột kích sòng bạc lừa đảo, bắt 23 người nước ngoài

Khmer Times đưa tin, sòng bạc Silver Star Casino ở Campuchia đã bị đóng cửa vào ngày 2-11, sau khi cơ quan chức năng phát hiện bằng chứng về hoạt động lừa đảo công nghệ cao.

Các đối tượng bị bắt giữ trong cuộc đột kích của cơ quan chức năng Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Cơ quan chức năng Campuchia cho biết, Ban Thư ký Ủy ban Chống tội phạm mạng (CCCC) phối hợp Ủy ban Cờ bạc thương mại Campuchia (CCGC), Tổng cục Cảnh sát quốc gia và Viện Kiểm sát tỉnh Svay Rieng tiến hành khám xét Silver Star Casino, tỉnh Svay Rieng, do nghi ngờ có liên quan đến tội phạm mạng.

Bên trong sòng bạc Silver Star Casino ở Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Chiến dịch đã bắt giữ 23 nghi phạm, bao gồm 6 người Sri Lanka, 7 người Pakistan, 2 người Philippines, 2 người Nepal, 1 người Ấn Độ, 1 người Nigeria, 1 người Algeria, cùng 3 nghi phạm được cho là cầm đầu (1 người Trung Quốc, 1 người lãnh thổ Đài Loan và 1 người Malaysia). Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm 24 điện thoại dùng cho trung tâm cuộc gọi, 19 hộ chiếu và 20 điện thoại di động.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Ủy ban Cờ bạc Campuchia (CGCC) đình chỉ giấy phép hoạt động của Silver Star Casino và cấm sòng bạc này tiếp tục kinh doanh.

Bên trong sòng bạc Silver Star Casino ở Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Ba nghi phạm cầm đầu đã bị chuyển đến Tòa án tỉnh Svay Rieng để tiến hành các thủ tục pháp lý.

20 người nước ngoài còn lại được bàn giao cho Tổng cục Di trú để thực hiện quy trình trục xuất khỏi Campuchia.

PHƯƠNG NAM