Bước tiến lớn trong cuộc chiến chống tội phạm mạng

Theo Washington Post, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết, đã tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là tài sản của Chen Zhi, người đang được mệnh danh là ông vua lừa đảo tại Campuchia.

Theo cáo trạng được tòa án liên bang Brooklyn công bố, ông Chen Zhi, còn gọi là Vincent, 38 tuổi, quốc tịch Campuchia và Anh, Chủ tịch Prince Holding Group, bị truy tố về tội âm mưu gian lận, sử dụng lao động cưỡng bức và rửa tiền. Chen Zhi hiện vẫn lẩn trốn. DOJ cáo buộc Chen điều hành nhiều “trại lừa đảo”, nơi hàng ngàn người bị ép buộc tham gia các chiến dịch lừa đảo trực tuyến. Nếu bị kết án, Chen có thể lĩnh tới 40 năm tù.

Trụ sở Prince Holding Group tại Campuchia. Ảnh: Prince Holding Group

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Prince Holding Group, còn gọi là Prince Group, là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Pam Bondi khẳng định: “Động thái hôm nay là một trong các đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn lừa đảo tài chính trên mạng và buôn người trên toàn cầu”.

Các doanh nghiệp bị đưa vào danh sách bị Mỹ trừng phạt, gồm: Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World - điều hành một khu phức hợp “khoa học - công nghệ” ở ngoại ô Phnom Penh - và Byex Exchange, sàn giao dịch tiền điện tử dùng để rửa tiền. Chính phủ Anh cũng phối hợp hành động với Mỹ và đóng băng 19 bất động sản tại London có liên quan đến mạng lưới của Chen, trong đó có tòa nhà văn phòng tại số 10 phố Fenchurch, London, được mua với giá 95 triệu bảng Anh (khoảng 122 triệu USD) vào năm 2020. Ngoài ra, còn có một bất động sản khác được cho là thuộc sở hữu của Chen tại khu nhà giàu trên đường Avenue ở St John’s Wood, phía Bắc London. Các lệnh trừng phạt giữa Mỹ và Anh còn bao gồm cấm nhập cảnh và phong tỏa tài khoản ngân hàng, nhằm triệt đường tài chính của nhóm lừa đảo.

Cơ quan điều tra Mỹ cho biết kể từ năm 2015 đến nay, Prince Group hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là doanh nghiệp hợp pháp về bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Theo công tố viên Joseph Nocella Jr. tại Brooklyn, những vụ lừa đảo đầu tư của tập đoàn này đã gây ra thiệt hại hàng tỷ USD và đẩy các nạn nhân trên thế giới vào cảnh khốn cùng, bị buôn bán và bị ép làm việc không mong muốn. Prince Group có một chi nhánh ở Brooklyn, nơi 18 triệu USD được chuyển và rửa tiền từ 250 nạn nhân địa phương và các nơi khác trên khắp nước Mỹ từ tháng 5-2021 đến tháng 8-2022.

Hình thức lừa đảo phổ biến nhất trong mạng lưới của Prince Group là “pig butchering” (tạm dịch: vỗ béo rồi làm thịt). Đối tượng lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và giả làm người quen, chuyên gia đầu tư để xây dựng lòng tin, sau đó dụ nạn nhân đầu tư vào dự án tiền số hoặc các sàn giả mạo rồi chiếm đoạt tiền. Hai cơ sở được các nhà điều tra xác định chứa 1.250 điện thoại di động chạy 76.000 tài khoản mạng xã hội lừa đảo.

Chen từng khoe rằng mô hình “lừa tình - lừa tiền” này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền bị chiếm đoạt được chuyển qua các ví điện tử “không giám sát” và các công ty bình phong, sàn giao dịch tiền mã hóa, hoạt động cá cược trực tuyến, bất động sản, xa xỉ phẩm để che giấu nguồn gốc phi pháp.

Nhóm của Chen còn điều hành các trại lao động cưỡng bức tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi các lao động di cư bị giam giữ, giả danh để lừa nạn nhân chuyển tiền số. Nhiều người bị đánh đập, nhốt sau hàng rào thép gai, hoặc bị hành hạ nặng nề.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong nỗ lực toàn cầu chống lại tội phạm mạng, đặc biệt là các mô hình lừa đảo cưỡng bức lao động đang lan rộng khắp Đông Nam Á.

PHƯƠNG NAM