Cần Giờ lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở gần 30ha

Dự án có diện tích 29,839ha, nằm tiếp giáp trục đường Duyên Hải, được phê duyệt từ năm 2009 với quy mô dân số khoảng 2.850 người. Quy hoạch gồm các chức năng chính như đất ở, công trình công cộng, cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Theo phương án điều chỉnh, khu vực được định hướng phát triển thành khu dân cư thương mại kết hợp nghỉ dưỡng và tái định cư, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hài hòa với môi trường tự nhiên. Tổng diện tích khu đất khoảng 289.390m², dự kiến xây dựng 765 căn nhà (không bao gồm tái định cư), mật độ xây dựng 35%, hệ số sử dụng đất 1,3 lần, chiều cao tối đa 5 tầng.
Tại hội nghị, người dân tập trung góp ý về vị trí, quy mô điều chỉnh, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và tính chất phát triển khu vực. Việc lấy ý kiến nhằm bảo đảm dự án phù hợp lợi ích chung và định hướng phát triển bền vững của địa phương.