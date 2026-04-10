Cần Giờ lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở gần 30ha

Chiều 10-4, UBND xã Cần Giờ (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở trên địa bàn.

Dự án có diện tích 29,839ha, nằm tiếp giáp trục đường Duyên Hải, được phê duyệt từ năm 2009 với quy mô dân số khoảng 2.850 người. Quy hoạch gồm các chức năng chính như đất ở, công trình công cộng, cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu nhà ở tại xã Cần Giờ

Theo phương án điều chỉnh, khu vực được định hướng phát triển thành khu dân cư thương mại kết hợp nghỉ dưỡng và tái định cư, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hài hòa với môi trường tự nhiên. Tổng diện tích khu đất khoảng 289.390m², dự kiến xây dựng 765 căn nhà (không bao gồm tái định cư), mật độ xây dựng 35%, hệ số sử dụng đất 1,3 lần, chiều cao tối đa 5 tầng.

Ông Võ Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, trao đổi với người dân

Tại hội nghị, người dân tập trung góp ý về vị trí, quy mô điều chỉnh, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và tính chất phát triển khu vực. Việc lấy ý kiến nhằm bảo đảm dự án phù hợp lợi ích chung và định hướng phát triển bền vững của địa phương.

ĐÌNH DƯ