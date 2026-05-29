Xã hội

TPHCM: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Hội An

SGGPO

Tối 29-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại chùa Hội An (phường Bình Dương).

Tham dự đại lễ có ông Thái Trần Quốc Bảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM; đại diện một số ban ngành, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một và phường Bình Dương.

Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại chùa Hội An

Trong không khí trang nghiêm, đại lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống như niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao 500 phần quà từ thiện đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Dương, lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia của đạo Phật trong mùa Phật đản, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Trước đó, tại Tổ đình Hội Khánh (phường Thủ Dầu Một), lễ khai hạ Tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ Phật lịch 2570 cũng được tổ chức trang nghiêm, với các nghi thức truyền thống Phật giáo.

Diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 từ Tổ đình Hội Khánh đến chùa Hội An

Ban trị sự đã thông qua danh sách ban tổ chức của 3 trường hạ tập trung và 2 trường hạ tại chỗ, triển khai nội quy trường hạ và sinh hoạt những nội dung cần thiết cho mùa an cư kiết hạ năm 2026.

TÂM TRANG

