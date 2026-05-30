Năng động sức sống thể thao học đường

Các học sinh Trường Tiểu học Nhị Xuân tham gia giải đấu bóng đá do nhà trường tổ chức. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Khỏe để học tốt, vui để trưởng thành

Tại Trường Tiểu học Nhị Xuân, hoạt động thể dục thể thao không dừng ở những tiết học trên lớp hay các phong trào định kỳ. Từ đầu giờ sáng, vào giờ ra chơi cho đến sau buổi tan trường, sân trường luôn rộn ràng với các hoạt động vận động của học sinh, giáo viên. Những bài thể dục giữa giờ được duy trì đều đặn, kết hợp các trò chơi vận động trong giờ sinh hoạt tập thể giúp các em giải tỏa năng lượng và tạo thói quen vận động thường xuyên. Sau giờ học, nhiều câu lạc bộ (CLB) thể thao tiếp tục thu hút học sinh tham gia, tạo nên một nhịp sống học đường khỏe khoắn, đầy hứng khởi.

Cô Tô Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhị Xuân cho biết: “Nhà trường hướng đến môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh vừa học tập tốt vừa khỏe mạnh, tự tin. Chúng tôi luôn gửi đến các em thông điệp “Khỏe để học tốt, vui để trưởng thành” thông qua từng hoạt động thể thao”. Để cụ thể hóa mục tiêu này, tổ thể dục thể thao của trường đã chủ động xây dựng các CLB võ thuật, điền kinh, cầu lông… dựa trên nguyện vọng của học sinh. Hiện tại, trường đang duy trì 8 CLB thể thao, hoạt động đều đặn vào các buổi chiều trong tuần. Nhà trường còn linh hoạt phối hợp với các huấn luyện viên từ những Trung tâm Cung ứng dịch vụ công các phường, xã để bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho học sinh. Sự hỗ trợ từ phụ huynh cùng tinh thần tự nguyện của các em đã giúp sân trường sau giờ tan học luôn rộn ràng hoạt động tập luyện.

“Trái ngọt” từ sân chơi vùng ngoại thành

Sự đầu tư bài bản và tâm huyết của tập thể nhà trường đã mang lại những “trái ngọt” xứng đáng. Trong năm học 2025-2026 vừa qua, các học sinh của trường đã đoạt 6 HCV, 3 HCĐ những môn võ như karate, taekwondo, judo ở các giải đấu cấp thành phố; đặc biệt là ngôi vô địch tại giải taekwondo các CLB quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc, cùng nhiều giải thưởng khác...

Vừa bước ra khỏi lớp tập võ với gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, em Nguyễn Võ Minh Bảo (học sinh lớp 3, đoạt HCV môn taekwondo tại Hội thi Thể dục thể thao học sinh TPHCM năm học 2025-2026) hào hứng nói: “Em tập taekwondo ở CLB của trường được 3 năm rồi. Tập vào các buổi chiều giúp em thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn rất nhiều, lại còn biết thêm nhiều đòn thế tự vệ bổ ích”. Em Phan Trần Kim Yến (học sinh lớp 5, vừa đoạt HCĐ môn karate tại Hội thi Thể dục thể thao học sinh TPHCM năm học 2025-2026) rạng rỡ chia sẻ: “Các thầy cô và huấn luyện viên hướng dẫn tụi em rất tận tâm. Tham gia CLB không chỉ giúp em nâng cao sức khỏe, thỏa niềm đam mê thể thao mà còn giúp em dạn dĩ hơn, làm quen được với rất nhiều bạn mới”.

Sức sống thể thao tại Trường Tiểu học Nhị Xuân là một trong những “lát cắt” sinh động cho sự chuyển biến tích cực của phong trào thể thao học đường tại xã Xuân Thới Sơn. Ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, nhận xét: “Là một xã vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thể thao của địa phương còn nhiều thiếu thốn. Dù vậy, lãnh đạo địa phương luôn xác định tập trung thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, nhất là thể thao học đường. Sự ổn định và nỗ lực của các trường học trên địa bàn, tiêu biểu là Trường Tiểu học Nhị Xuân, đã làm giàu thêm thành tích thể thao cho địa phương”.

Chia sẻ về các định hướng mới, ông Phạm Xuân Nam cho biết, bên cạnh thế mạnh hiện tại ở các môn võ thuật, bơi, xe đạp..., xã sẽ giao nhiệm vụ cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của xã tiếp tục quản lý, phát triển phong trào thể thao học đường theo hướng chuyên nghiệp hơn, phấn đấu đóng góp lực lượng cho thể thao TPHCM.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của thể thao chính là giáo dục thể chất và thể thao học đường. Thành phố sẽ đặc biệt chú trọng thúc đẩy lĩnh vực này nhằm ươm mầm tài năng và nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ. Việc nâng tầm thể thao TPHCM không chỉ là nhiệm vụ chuyên ngành mà còn là sứ mệnh phát triển con người, cộng đồng và xã hội hiện đại, phù hợp với kỳ vọng của Đảng và Nhà nước về một “siêu đô thị”.

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG