Cân nhắc lộ trình thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến toàn trình từ ngày 1-3-2027

Thực hiện công tác xây dựng pháp luật trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất, sáng 9-4, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi) và một số luật khác.

Đối với dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo có nhiều thay đổi mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh phân cấp và chuyển đổi số. Theo đó, UBND cấp xã được giao thực hiện đăng ký tất cả sự kiện hộ tịch, không còn phân biệt có yếu tố nước ngoài hay không. Việc đăng ký hộ tịch cũng không còn phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân.

Với phương châm “số hóa”, việc sử dụng sổ giấy được chuyển sang chủ yếu sử dụng dữ liệu điện tử; sổ giấy chỉ còn được sử dụng đồng thời trong đăng ký kết hôn. Cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ chủ động thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử trên cơ sở dữ liệu chia sẻ từ cơ sở y tế mà không cần chờ người dân yêu cầu.

Qua thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu thống nhất việc sửa đổi toàn diện Luật Hộ tịch năm 2014 để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng thời ủng hộ việc phân quyền cho cấp xã thực hiện đăng ký hộ tịch nhằm tạo thuận lợi cho người dân, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng nhất trí với quy định cơ quan nhà nước chủ động thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra giữ quan điểm thận trọng đối với việc dự thảo luật lược bỏ quá nhiều nội dung về trình tự, thủ tục để giao Chính phủ quy định.

Về đề xuất cho phép người từ đủ 14 tuổi tự mình khai thác thông tin hộ tịch, cơ quan thẩm tra cho rằng nội dung này chưa thống nhất với Bộ luật Dân sự, trong khi pháp luật hiện hành quy định người dưới 15 tuổi khi thực hiện giao dịch dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện.

Ở khía cạnh khác, cơ quan thẩm tra đề nghị xem xét cho phép chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch ký cả giấy khai sinh và giấy chứng nhận kết hôn để rút ngắn thời gian giải quyết, thay vì loại trừ hai loại giấy tờ này như dự thảo.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng quy định lộ trình thực hiện đăng ký trực tuyến toàn trình từ ngày 1-3-2027 như dự thảo là chưa bảo đảm tính khả thi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi hạ tầng công nghệ còn hạn chế.

