Đại biểu nêu kỳ vọng về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6-4, bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu chia sẻ suy nghĩ về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu NGUYỄN THỊ VIỆT NGA (TP Hải Phòng):

Hoạt động của Quốc hội không phân chia theo nhiệm kỳ

Kỳ họp lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI đặt nền móng cho hoạt động của cả nhiệm kỳ Quốc hội và Chính phủ.

Quốc hội sẽ quyết định những vấn đề nhân sự rất quan trọng, đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, xuyên suốt và hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Quốc hội khóa XVI sáng 6-4.

Song song với công tác nhân sự, trước thời cơ và vận hội mới của đất nước, kỳ họp quyết định nhiều vấn đề lớn, đặc biệt trong giai đoạn chúng ta đẩy mạnh hội nhập sâu rộng với quốc tế, đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trên toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại phiên khai mạc Quốc hội khóa XVI sáng 6-4.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội xem xét nhiều dự án luật quan trọng, chứng minh rằng hoạt động của Quốc hội không phân chia theo nhiệm kỳ. Trong đó, công tác lập pháp được tiến hành liên tục.

Điều này còn thể hiện sự đồng hành giữa Quốc hội và Chính phủ, không có độ trễ trong xem xét, sửa đổi hay ban hành các luật mới.

Tôi thấy Quốc hội đang hành động với tinh thần quyết liệt, khẩn trương.

Tôi kỳ vọng bộ máy mới có đủ năng lực, tự tin và quyết tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại biểu ĐẶNG BÍCH NGỌC (tỉnh Phú Thọ):

Tiếp tục hoàn thiện thể chế

Trước cử tri và nhân dân, tôi luôn xác định sẽ nỗ lực hết mình, tổng hợp đầy đủ những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong đó, công tác xây dựng thể chế là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Công tác xây dựng pháp luật đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội, với vai trò đại diện tiếng nói của cử tri ngành, địa phương mình, phải phát huy trách nhiệm, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh hiện nay.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã chỉ ra rất nhiều điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, nút thắt chủ yếu nằm ở thể chế.

Trước yêu cầu đó, Quốc hội khóa XVI đặt mục tiêu quan trọng là tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ rào cản, vướng mắc và bất cập từ thực tiễn phát sinh, nhất là liên quan phân cấp, phân quyền, việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư; quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Các đại biểu Quốc hội khóa XVI dự phiên khai mạc.

Đại biểu CHU MẠNH HÙNG (tỉnh Tây Ninh):

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng định hướng hoạt động của Quốc hội, với 4 nhiệm vụ lớn.

Trong đó, vấn đề đầu tiên là hoàn thiện thể chế và coi thể chế là động lực, nền tảng cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đã triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tôi cho rằng, việc phân cấp, phân quyền từ Trung ương cần đẩy mạnh hơn nữa.

Điều này rất quan trọng nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt cho địa phương trong việc quyết sách các vấn đề phát triển, không chỉ của địa phương mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

ĐỖ TRUNG