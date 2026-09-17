Trao hơi ấm, gửi trọn tình thương cho trò nghèo

Chiều 16-9, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ trao tặng áo ấm, học bổng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ (xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn). Hoạt động nằm trong chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo SGGP phát động.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương trao bảng biểu trưng tặng áo ấm và học bổng tới học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn, chiều 16-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; đại diện phòng, ban của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tri Lễ cùng các thầy cô giáo, đại diện phụ huynh và các em học sinh.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ có 422 học sinh, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, trong đó hơn 65% học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Để đến được lớp, nhiều em phải trèo đèo, lội suối 8-9km. Vào mùa mưa, đường sá chia cắt, có những em phải nghỉ học.

Cô Hoàng Thị Lượng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, những khó khăn của nhà trường, của hơn 400 em học sinh luôn nhận được quan tâm, chia sẻ kịp thời từ các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, nhất là Báo SGGP và các đơn vị đồng hành. Học sinh là con gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ lớn, những khó khăn từ kinh tế khiến con đường đến trường của các em có những lúc trở nên dài hơn, xa hơn.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, cho biết, chương trình “Áo ấm đến trường” được Báo phát triển từ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”. Nếu “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” hướng đến việc hỗ trợ lâu dài cho hành trình học tập thông qua máy móc, trang thiết bị và cơ sở vật chất trường học, thì chương trình “Áo ấm đến trường” bắt đầu từ những điều rất giản dị, đó là giúp các em học sinh có thêm một chiếc áo để chống chọi giá lạnh, có thêm một suất học bổng để tiếp tục đến trường.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, những ánh mắt từ các em học sinh nơi vùng cao gian khó của tỉnh Lạng Sơn, bà Bùi Thị Hồng Sương bày tỏ điều ấn tượng nhất chính là nghị lực của các em học sinh; là sự tận tâm, bền bỉ của các thầy cô giáo; là quyết tâm bám lớp, giữ trường, giữ từng ước mơ học tập ở một vùng đất còn nhiều gian khó.

“Chúng tôi hiểu rằng, những món quà hôm nay không quá lớn lao so với những khó khăn mà các em còn phải đối mặt. Nhưng chúng tôi tin rằng, điều quý giá nhất mà chương trình “Áo ấm đến trường” mang lại không chỉ là những chiếc áo hay những suất học bổng, mà là ngọn lửa của tình yêu thương và sự tử tế đang được trao truyền”, bà Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cùng các đại biểu dự lễ trao tặng áo ấm và học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Là người khởi xướng chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” từ năm 2023 khi còn công tác ở Báo SGGP, đồng chí Tăng Hữu Phong bày tỏ niềm vui khi trong gần 4 năm qua, chương trình đã lan tỏa tới 34 tỉnh, thành trong cả nước. Chương trình “Áo ấm đến trường” hôm nay đến với các em học sinh ở ngôi trường xa xôi của tỉnh Lạng Sơn càng mang những giá trị rất tích cực, bởi mùa đông sắp đến.

“Tôi tin rằng, những phần quà, những chiếc áo của Báo SGGP gửi tới các em học sinh nơi đây sẽ ấm lòng hơn, đó là tình cảm của những người làm báo phương Nam, của những người làm Báo SGGP. Với tình cảm đó, tôi mong các cháu chăm ngoan, học giỏi và sẽ có những thành tựu trong tương lai của mình”, đồng chí Tăng Hữu Phong chia sẻ.

Tại những địa bàn vùng sâu vùng xa, mỗi bước chân đến trường là các em học sinh đang phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn trên hành trình đi tìm con chữ. Xuất phát từ thực tế ấy, cùng tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, lễ trao tặng áo ấm, học bổng cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ chính là minh chứng sống động cho nghĩa cử cao đẹp, cho sự chung tay vì tương lai của thế hệ trẻ.

>>> Một số hình ảnh tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cùng lãnh đạo xã Tri Lễ chụp ảnh cùng các học sinh nhận học bổng. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và lãnh đạo xã Tri Lễ trao tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cùng lãnh đạo xã Tri Lễ trao tặng học bổng các em học sinh tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Lãnh đạo nhà trường và chính quyền xã Tri Lễ tặng chứng nhận và hoa đến đại diện đơn vị tổ chức. Ảnh: QUANG PHÚC

Hưởng ứng vận động của Báo SGGP, thông qua chương trình “Áo ấm đến trường”, các đơn vị đồng hành gồm: Công ty TNHH Đầu tư Huệ Minh Đăng và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã tài trợ 422 chiếc áo ấm tặng toàn bộ học sinh nhà trường và 37 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) dành cho các em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ. Tổng giá trị quà tặng là 130 triệu đồng.

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ĐỖ TRUNG