Điểm tựa an dân

Nhìn các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo quần áo ướt sũng bùn đất, cùng lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị dầm mưa giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ, càng cảm nhận rõ sự gần gũi của người lính với nhân dân.

Năm nào cũng vậy, khi nước dâng, đường làng ngập sâu, bùn đất tràn vào nhà dân, màu áo xanh ấy lại có mặt kịp thời.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài làm nhiều vùng trũng thấp ngập sâu, có nơi bị chia cắt. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh bám các địa bàn xung yếu, dùng xuồng máy đưa người dân, học sinh ra khỏi vùng nguy hiểm. Những chuyến xuồng liên tục đi - về giữa dòng nước mạnh, đưa người dân đến nơi an toàn.

Đêm 15-9, tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, nhận tin báo về một người dân bị đau ruột thừa cấp giữa lúc mưa lũ dâng cao, lực lượng bộ đội, công an và dân quân đã trắng đêm căng dây, hỗ trợ đưa người bệnh vượt qua 3 cầu tràn nước chảy xiết đến bệnh viện cấp cứu kịp thời...

Điểm tựa ấy còn hiện diện trong những việc làm bình dị trên các cánh đồng. Tại Tây Ninh, gần 200 cán bộ, chiến sĩ và dân quân xuống đồng, ngâm mình trong nước nhiều giờ giúp người dân các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước thu hoạch lúa bị ngập. Ở Hà Tĩnh, những nhóm chiến sĩ dầm mưa, lội ruộng gặt lúa chạy lũ cùng bà con...

Giữa lúc người dân đối mặt với những khó khăn do thiên tai, sự hiện diện của người lính là thêm một bàn tay sẻ chia, thêm một con đường đưa người dân đến nơi an toàn và thêm niềm tin để vượt qua hoạn nạn. Màu áo xanh, vì thế, trở thành một điểm tựa bình yên trong lòng dân.

CẨM NƯƠNG