Dự báo đợt mưa lớn, diện rộng, kéo dài tại Nam bộ từ ngày 17-9

Mưa lớn ở Nam bộ có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, mưa lớn đã gây ngập, chia cắt ở một số địa phương.

Chuyên gia khí tượng - thủy văn cảnh báo thời tiết xấu ở cả Nam bộ và Bắc bộ. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Chiều tối 16-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối đến đêm nay, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ bắt đầu có mưa rào. Những cơn mưa này là “dạo đầu” của một đợt mưa lớn, kéo dài diện rộng từ ngày 17 đến 21-9 tại Nam bộ.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cũng cảnh báo, từ ngày 17 đến 21-9, TPHCM và nhiều nơi ở Nam bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa với tổng lượng phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động tại Nam bộ, đưa các khối ẩm từ biển vào đất liền, gây mưa diện rộng trong những ngày tới.

Nước sông Bùi dâng cao tại khu vực xã Quảng Bị (TP Hà Nội) ngày 16-9. Ảnh: UBND XÃ QUẢNG BỊ

theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ tối 16-9 đến ngày 17-9, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, TP Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo có lượng mưa phổ biến 50-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tại Hà Nội có nơi mưa trên 100mm. Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP Hải Phòng và phía Nam tỉnh Sơn La mưa phổ biến 30-50mm.

Nước sông Mỹ Hà ở Hà Nội lên cao do mưa kéo dài. Ảnh: UBND XÃ HỒNG SƠN

Lực lượng chức năng cùng người dân đắp bao cát ngăn nước sông Mỹ Hà tại xã Hồng Sơn, ngày 16-9. Ảnh: UBND XÃ HỒNG SƠN

Trong khi đó, số liệu cập nhật lúc 16 giờ ngày 16-9 của Cục Khí tượng - thủy văn cho thấy, trung du, đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Nghệ An đã có mưa diện rộng.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở tỉnh Phú Thọ, gây chia cắt, cô lập 401 hộ dân. Toàn tỉnh này có 252 hộ với hơn 1.040 nhân khẩu phải di dời, sơ tán.

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai tối 16-9: Thanh Hóa và Nghệ An có 43 vị trí đường bị ngập, gây ách tắc giao thông. Mưa lũ cũng làm ngập 1.550 nhà, gồm: Ninh Bình 711 nhà, Nghệ An 749 nhà và Thanh Hóa 90 nhà (chưa bao gồm tỉnh Phú Thọ). Diện tích lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại khoảng 9.020ha, trong đó: Ninh Bình 6.492ha, Nghệ An 1.287ha, Thanh Hóa 1.080ha và Hà Nội 161ha.

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