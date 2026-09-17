Thức trắng đêm đuổi chuột phá hoại cây sâm Ngọc Linh

Ngày 17-9, đồng bào Xơ Đăng tại vùng trồng sâm Ngọc Linh ở các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) đang dùng nhiều biện pháp bảo vệ vườn sâm trước tình trạng chuột núi cắn phá

Chuột cắn phá củ sâm Ngọc Linh của người dân xã Măng Ri. Ảnh: NDCC

Clip Chuột phá hoại sâm Ngọc Linh. Thực hiện: NDCC

Thời gian qua, chuột núi xuất hiện nhiều tại các vườn sâm, cắn phá, ăn cây và củ sâm Ngọc Linh. Trước tình trạng này, nhiều hộ phải tăng cường canh giữ, thậm chí ở lại vườn suốt đêm để xua đuổi chuột.

Sâm Ngọc Linh của người dân xã Măng Ri bị chuột cắn phá. Ảnh: NDCC

Gia đình anh A Chung (thôn Lộc Lái, xã Măng Ri) trồng khoảng 10.000 cây sâm Ngọc Linh. Khoảng giữa tháng 9, đàn chuột xâm nhập các luống sâm, cắn phá khoảng 2.000 cây sâm 2 năm tuổi.

Theo ghi nhận của gia đình, nhiều cây sâm bị chuột cắn gãy thân, lá nằm bẹp trên luống. Phần củ bị đào bới, cắn ăn, một số củ còn lại dấu vết ăn dang dở. Lần theo dấu vết, gia đình anh A Chung phát hiện chuột còn tha củ và thân sâm đến các gốc cây.

Củ Sâm Ngọc Linh bị chuột phá. Ảnh: NDCC

Trước đây, khi vườn sâm chưa bị chuột phá, gia đình anh A Chung thường sáng lên vườn chăm sóc, đến chiều tối trở về nhà.

Từ khi chuột xuất hiện và cắn phá sâm, gia đình phải ở lại vườn để canh giữ. Ban đêm, mọi người thay nhau thức dậy, chong đèn đi kiểm tra các luống sâm, cầm đèn pin xua đuổi chúng.

Sâm Ngọc Linh ở xã Măng Ri bị chuột phá, được người dân thu gom lại. Ảnh: NDCC

“Đàn chuột rất tinh khôn, chỉ ăn sâm vào ban đêm. Từ ngày vườn sâm bị chuột phá, mấy ngày nay, tối đến gia đình phải ở lại vườn. Mỗi đêm ít nhất 2 lần thức dậy, cầm đèn pin đi vào các luống sâm để xua đuổi chuột. Có đêm bắt được 3 con chuột đang phá sâm. Chỉ có cách xua đuổi chứ không thể ngăn chúng vào vườn”, anh A Chung nói.

Sâm Ngọc Linh ở Măng Ri bị chuột phá. Ảnh: NDCC

Tại xã Măng Ri, thống kê sơ bộ cho thấy từ giữa tháng 8 đến nay, khoảng 300 hộ trồng sâm trên địa bàn bị chuột cắn phá, với tổng số khoảng 7.500 cây sâm từ 1 đến 10 năm tuổi bị thiệt hại. Chuột phá sâm nhiều nhất vào thời điểm mùa quả chín, khoảng đầu tháng 9. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 3 tỷ đồng.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết địa phương đang yêu cầu các thôn thống kê cụ thể diện tích sâm của người dân bị chuột phá để báo cáo ngành chức năng. Trước mắt, xã tuyên truyền, vận động người dân tăng cường bảo vệ vườn sâm bằng các biện pháp như trực đêm, đặt bẫy, sử dụng ni lông che chắn các luống sâm nhằm hạn chế thiệt hại.

Tại thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, thống kê bước đầu cho thấy khoảng 1.000 cây sâm Ngọc Linh cũng bị chuột cắn phá.

HỮU PHÚC