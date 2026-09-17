TPHCM đề xuất thu nhập đến 265 triệu đồng/tháng để thu hút chuyên gia

Dự thảo chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của TPHCM đề xuất thu nhập chuyên gia từ 20-50 lần mức lương tối thiểu vùng I, mức cao nhất khoảng 265 triệu đồng/tháng, kèm hỗ trợ ban đầu và thưởng theo sản phẩm, công trình.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Sáng 17-9, Sở Nội vụ và Sở KH-CN TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tìm đúng người, đánh giá bằng kết quả

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thành Nhân nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng là một trong những động lực quyết định để thành phố tạo đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thành Nhân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Việc xây dựng nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn, gắn với triển khai Luật Phát triển đô thị. Tinh thần xuyên suốt là chuyển từ “có chính sách thu hút” sang chủ động tìm đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng kết quả và tạo điều kiện để người tài gắn bó lâu dài.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chính sách thời gian qua có kết quả bước đầu nhưng còn vướng về đối tượng, tiêu chuẩn, phương thức tìm kiếm, đãi ngộ, môi trường làm việc và cơ chế đánh giá, giữ chân nhân tài. Dự thảo hướng tới hệ thống chính sách từ phát hiện, thu hút, tuyển dụng, ký hợp đồng đến sử dụng, đãi ngộ và phát triển nhân tài.

Ông Nguyễn Sĩ Long trình bày các điểm đột phá của dự thảo. Ảnh: QUANG HUY

Ông Nguyễn Sĩ Long, Phó trưởng Phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ TPHCM, cho biết dự thảo mở rộng việc ký hợp đồng với chuyên gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình và nhiệm vụ trọng điểm; tuyển dụng người Việt Nam ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam vào làm công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác có thành tích đặc biệt xuất sắc cũng được xem xét công nhận để áp dụng chính sách nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về đãi ngộ, dự thảo đề xuất hỗ trợ ban đầu một lần từ 15-100 lần mức lương tối thiểu vùng I, khoảng 80-530 triệu đồng; thu nhập hằng tháng từ 20-50 lần mức lương tối thiểu vùng I, khoảng 100-265 triệu đồng, kèm thưởng theo sản phẩm, công trình. Người có trình độ cao được tuyển dụng còn được hỗ trợ hằng tháng từ 2-5 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Dự thảo cũng đặt yêu cầu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, dân chủ; tạo điều kiện tiếp cận dữ liệu, phòng thí nghiệm, thư viện; xem xét bố trí kinh phí nghiên cứu, trang thiết bị và nguồn lực cần thiết.

Đãi ngộ phải đi cùng môi trường làm việc

Góp ý tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, cho biết đơn vị thu hút 3 chuyên gia trong giai đoạn 2015-2019, gồm 1 chuyên gia Nhật Bản; 4 chuyên gia giai đoạn 2019-2023 và đang triển khai thu hút 10 chuyên gia cho 9 vị trí trọng điểm.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Nguyễn Thanh Hiền phát biểu. Ảnh: QUANG HUY

Tuy nhiên, tiêu chí khắt khe, thủ tục kéo dài và đãi ngộ chưa hấp dẫn là những trở ngại. Ông Hiền đề xuất xây dựng môi trường làm việc theo chuẩn quốc tế; trao quyền chủ động lựa chọn, đào tạo nhóm làm việc cho chuyên gia, nhà khoa học giữ vai trò lãnh đạo hoặc phụ trách nhóm nghiên cứu.

Ông cũng kiến nghị hỗ trợ thuê nhà 10-20 triệu đồng/tháng trong 3 năm đầu, cùng các hỗ trợ về y tế, giáo dục và việc làm cho gia đình chuyên gia.

TS Trịnh Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao. Ảnh: QUANG HUY

Tương tự, TS Trịnh Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao (SHTP Labs), cho biết trước năm 2018, đơn vị từng ký hợp đồng hiệu quả với chuyên gia nước ngoài, mức lương tối đa 150 triệu đồng/tháng.

Theo ông Thắng, việc áp dụng Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND giới hạn mức lương tối đa còn khoảng 14 triệu đồng/tháng khiến đơn vị khó thu hút chuyên gia nước ngoài làm việc trực tiếp, phải chuyển sang hình thức trực tuyến trong giai đoạn 2019-2022.

Trong khi đó, thu nhập chuyên gia tại các trường, doanh nghiệp trong nước hiện dao động từ 40 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/tháng. Theo ông Thắng, TPHCM đang áp dụng mức lương 30-120 triệu đồng/tháng cho lãnh đạo các trung tâm đạt chuẩn quốc tế, tùy vị trí và thành tích.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: QUANG HUY

SHTP Labs đề xuất chuyên gia được hưởng mức lương tương đương các vị trí lãnh đạo này; tuyển dụng linh hoạt, cho phép kiêm nhiệm công việc ở nước ngoài, làm việc trực tuyến và đánh giá qua sản phẩm thay vì giờ hành chính. Đơn vị cũng kiến nghị hỗ trợ kinh phí nghiên cứu 300-500 triệu đồng/năm, tùy vị trí thu hút.

NGÔ BÌNH - QUANG HUY - LÊ THOA