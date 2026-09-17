Sạt lở vùi lấp nhà, 3 người trong một gia đình tử vong ở Phú Thọ

Rạng sáng 17-9, sạt lở taluy dương tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ khiến khoảng 40m³ đất đá tràn vào nhà dân, làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Ngôi nhà ở thôn Tu Lý bị đất sạt xuống rạng sáng 17-9. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cung cấp

Theo thông tin bước đầu được Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp trưa cùng ngày, đất đá tràn vào nhà ông Xa Văn D., làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp 3 người.

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả 3 nạn nhân tử vong, gồm ông Xa Văn D. (sinh năm 1975), vợ là bà Đinh Thị H. (sinh năm 1979) và cô là bà Xa Thị C. (sinh năm 1947).

Đất sạt vào nhà ông Xa Văn D. tại thôn Tu Lý sáng sớm 17-9 khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cung cấp

Vụ việc xảy ra khi mưa lớn kéo dài tại phía Nam tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa tích lũy trong 4 ngày qua tại trạm Vạn Mai đạt 504mm, Lũng Vân 498mm. Riêng từ 7 giờ ngày 16-9 đến 7 giờ ngày 17-9, trạm Vạn Mai ghi nhận 152mm.

Từ ngày 14 đến 17-9, ở phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa lớn, gây ra sạt lở cục bộ. Trong ảnh, một điểm sạt lở tại xã Nật Sơn. Ảnh: UBND XÃ NẬT SƠN

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Phú Thọ. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Đà Bắc cũng cảnh báo một số tuyến đường có nguy cơ sạt lở đá, bùn đất, cây đổ và nước chảy qua mặt đường; đề nghị người dân thận trọng khi đi lại trong mưa lớn.

Lực lượng chức năng tại xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ) ứng trực tại các điểm ngập để đảm bảo an toàn cho người dân sở tại. Ảnh: UBND XÃ ĐÀ BẮC

PHÚC VĂN