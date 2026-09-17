Lãnh đạo TPHCM thăm nạn nhân vụ cháy tại phường Chợ Lớn

Trưa 17-9, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm các nạn nhân vụ cháy nhà tại phường Chợ Lớn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi, động viên bà N.T.T. đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương

Đoàn đến thăm bà N.T.T. (66 tuổi) đang điều trị tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương.

Trong cuộc trò chuyện với đoàn, bà T. cho biết đã sống tại căn nhà xảy ra vụ cháy hơn 10 năm. Sau khi được đưa ra ngoài và điều trị, bà vẫn lo lắng cho những người thân còn lại trong gia đình.

Thăm hỏi, động viên bà T., đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết lãnh đạo thành phố nắm thông tin vụ việc và địa phương cũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân. Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp các cơ sở y tế trong chăm sóc, điều trị cho nạn nhân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy về tình trạng các nạn nhân

Sau đó, đoàn đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm 4 nạn nhân được cấp cứu tại đây. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với đội ngũ y bác sĩ, thăm hỏi về tình trạng của từng nạn nhân.

Trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường động viên họ cố gắng nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe; cho biết bệnh viện sẽ làm hết sức để chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tiếp đó, đoàn công tác đến hiện trường vụ cháy. Sau khi trao đổi với lực lượng công an và chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu địa phương rà soát điều kiện, hoàn cảnh của gia đình các nạn nhân, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ; đồng thời phối hợp Mặt trận và các đơn vị liên quan giúp gia đình giải quyết các thủ tục cần thiết.

Lãnh đạo UBND TPHCM trao đổi với chính quyền địa phương về phương án hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Đồng chí lưu ý địa phương nắm sát tình hình điều trị, chi phí y tế của các nạn nhân để có phương án hỗ trợ kịp thời; thành phố cũng sẽ phối hợp trong quá trình này, nhằm giúp gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo ban đầu của phường Chợ Lớn, căn nhà xảy ra cháy tại số 101/11 Phạm Hữu Chí vừa để ở, vừa sử dụng tầng trệt làm nơi để xe máy, gồm xe xăng và xe điện. Nhà có kết cấu một trệt, một lửng, 2 lầu, một sân thượng, tổng diện tích khoảng 200m²; có hai lối thoát nạn qua cửa chính và sân thượng thông sang nhà bên cạnh. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 7 người. Công an TPHCM nhận tin báo lúc 1 giờ 23 phút, điều động 7 xe chữa cháy cùng 44 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 và 10 đến hiện trường. Công an phường huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 người thuộc lực lượng an ninh cơ sở phối hợp cứu nạn. Thời điểm cháy, các thành viên trong gia đình đang ngủ nên phát hiện muộn, báo cháy chậm. Khi cảnh sát đến, lửa, khói và khí độc đã bao trùm khu vực tầng 1, tầng 2, gây khó khăn cho việc tiếp cận. Đám cháy được khống chế lúc 2 giờ 6 phút, dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 36 phút. Hai người tử vong là bà N.T.G. (95 tuổi, bị bệnh, không đi lại được) được phát hiện ở tầng trệt và chị L.N.Đ.T. (33 tuổi) tại tầng 2. Năm người bị thương được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Trong đó, bà N.T.T. (66 tuổi) tỉnh táo, sức khỏe ổn định; anh N.Q.V.T. (43 tuổi) và một bệnh nhi 15 tuổi phải thở máy, tình trạng rất nặng. Chị N.T.T.T. (38 tuổi) và một bệnh nhi 14 tuổi bị bỏng toàn thân, phải thở oxy. Công an tiếp tục bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Chính quyền phường đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tại bệnh viện.

CẨM NƯƠNG - Ý LINH