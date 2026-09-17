Dự báo TPHCM và Nam bộ mưa lớn từ chiều nay (17-9)

Từ chiều nay (17-9), TPHCM và nhiều khu vực ở Nam bộ sẽ có mưa rào, có nơi mưa lớn kèm dông. Cường độ và tần suất mưa sẽ gia tăng trong hai ngày 18 và 19-9.

Một đoạn trên đường Tố Hữu ngập nước, sáng sớm 17-9. Ảnh: PHƯƠNG THÚY

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 17 đến 19-9, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hạ trục xuống phía Nam và hoạt động mạnh dần, tác động rõ rệt hơn đến thời tiết Nam bộ.

Trong ngày 17-9, mưa bắt đầu tăng dần. Một số nơi ở miền Tây sẽ có mưa từ sáng. Từ trưa, chiều đến tối, mưa rào xuất hiện ở nhiều nơi, có nơi mưa lớn kèm dông. Khu vực ven biển miền Tây và miền Đông Nam bộ có khả năng là tâm điểm của các khối mây dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, tại TPHCM, mưa rào và dông có khả năng tập trung vào chiều tối và tối. Cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ C. Các ngày 18 và 19-9, mưa tiếp tục gia tăng cả về diện và lượng. Nam bộ nhiều mây, nắng yếu và gián đoạn. Nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24-9.

Ngập úng cục bộ do mưa tại khu vực đường Phạm Tu - Viện K (phường Hà Đông, TP Hà Nội), sáng 17-9

Tại Hà Nội, mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến một số điểm, tuyến đường, tuyến phố ngập cục bộ. Mưa vẫn tiếp diễn vào giờ cao điểm sáng nay, gây khó khăn cho việc đi lại vào giờ cao điểm.

Khu vực Yên Nghĩa (Hà Nội) ngập nước mưa, sáng sớm 17-9. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 17-9, vùng mưa to tiếp tục duy trì tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ và TP Hà Nội, đồng thời mở rộng tới một số khu vực khác. Ngập úng còn xảy ra tại những khu vực trũng thấp. Ở ngoại thành Hà Nội, nước sông Đáy, sông Tích và sông Nhuệ tiếp tục lên.

Nước sông Đáy ở phía Tây Hà Nội lên cao do mưa, làm ngập cầu dân sinh nối xã An Khánh và xã Hưng Đạo từ sáng sớm 17-9. Ảnh: VIỆT HÀ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ khoảng đêm 17-9, tình trạng mưa gió và thời tiết xấu ở miền Bắc có thể giảm dần.

PHÚC HẬU