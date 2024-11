Cần sửa chữa nhiều cây cầu hư hỏng tại Quảng Ngãi

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các cây cầu trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ. Qua kiểm tra có 53 cây cầu hư hỏng, xuống cấp, trong đó có khoảng 8 cây cầu xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời, Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Ngãi cũng rà soát 150 cây cầu bắc qua các tuyến kênh thủy lợi do đơn vị này quản lý thì có đến 50% cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Mễ Sơn thuộc Tỉnh lộ 624B đoạn qua xã Hành Thiện

Trụ cầu Mễ Sơn bị hư hỏng nghiêm trọng

Chẳng hạn, cầu Mễ Sơn thuộc Tỉnh lộ 624B đoạn qua xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, bị xuống cấp nghiêm trọng. Cầu này được xây dựng từ năm 1995, hiện nay cầu bị nứt, hai bên mố cầu bị sạt lở, cầu không có lan can và quá hẹp so với mặt đường.

Cầu trên kênh chính Nam, đoạn qua xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, cũng bị hư hỏng, mặt cầu bong tróc, mố cầu xuất hiện vết nứt, các thanh sắt dưới dầm cầu hoen rỉ, đứt gãy. Địa phương đã dùng những tấm thép chắn tạm trên mặt cầu và cắm biển cảnh báo hạn chế trọng tải.

Cầu trên kênh chính Nam, đoạn qua xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa

Mặt cầu đã bong tróc, địa phương dùng tấm thép che đậy để người dân qua lại tạm thời

Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, cho biết, đoàn kiểm tra của Sở đã đánh giá tác động ảnh hưởng đến kết cấu phần dưới công trình cầu như móng, trụ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, biến đổi địa chất sau nhiều năm khai thác để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp theo mức độ ảnh hưởng và yêu cầu kỹ thuật. Từ đó đưa ra giải pháp dừng hoạt động hoặc hạn chế phương tiện qua lại đối với các công trình cầu yếu, lên phương án phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông qua các cầu.

Ông Phong nói: “Sở GTVT đã có văn bản gửi UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan đề nghị sớm bố trí kinh phí để nâng cấp các cây cầu đã hư hỏng nặng. Trước mắt, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, Sở GTVT đã cắm biển cảnh báo, đề nghị UBND các huyện, xã nơi có cầu bắc qua phải túc trực thường xuyên hai đầu cầu để đảm bảo an toàn cho bà con. Trường hợp hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn phải kịp thời làm rào chắn, không cho các phương tiện lưu thông qua cầu”.

NGUYỄN TRANG