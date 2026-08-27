Triệt phá đường dây tinh dầu ma túy "núp bóng" thuốc lá điện tử

Chiều 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate, “núp bóng” dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử, tiêu thụ trên toàn quốc.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Bước đầu, công an xác định đường dây do Ngô Thị Trang (36 tuổi, trú phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) cầm đầu. Trang cấu kết với Hoàng Văn Khuê (34 tuổi) và vợ là Phạm Thị Nhàn (33 tuổi, cùng trú TP Hải Phòng) mua bán trái phép Etomidate dạng rắn.

Sau khi san chiết thành tinh dầu, nhóm này liên kết với các đối tượng tại Quảng Ninh, Ninh Bình và nhiều “chân rết” ở Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội, Phú Thọ để tiêu thụ.

Cơ quan công an xác định đường dây đã mua bán hàng trăm lít dung dịch chứa Etomidate, từ 20.000-50.000 đầu hút thuốc lá điện tử, đầu đốt và phụ kiện, phân phối tới hàng nghìn người trên cả nước. Tổng giao dịch qua tài khoản ngân hàng khoảng 100 tỷ đồng, doanh thu bất hợp pháp ước tính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an TP Hà Nội cảnh báo Etomidate là chất ma túy có khả năng tác động mạnh đến hệ thần kinh trung ương, có thể gây rối loạn nhận thức, mất kiểm soát hành vi, ảo giác, suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

ĐỖ TRUNG