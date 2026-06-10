Cần Thơ tìm giải pháp hướng tới trở thành trung tâm logistics vùng ĐBSCL

Tham dự hội thảo có lãnh đạo UBND, các sở ngành TP Cần Thơ; Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương); các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics…

Chi phí logistics tại ĐBSCL đang cao bất hợp lý, chiếm đến 18% - 22% giá trị hàng hóa

Báo cáo từ Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết, tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn Cần Thơ năm 2025 đạt khoảng 12 - 15 triệu tấn. Trên địa bàn thành phố hiện có trên 500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, đa số ở quy mô vừa và nhỏ; 4 trung tâm logistics đang hoạt động và 2 trung tâm đang xây dựng.

Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ thẳng thắn nhìn nhận, việc phát triển logistics của thành phố vẫn tồn tại còn nhiều hạn chế như chi phí logistics cao bất hợp lý (chiếm khoảng 18% - 22% giá trị hàng hóa, trong khi thế giới khoảng 10% - 12%).

Chi phí cao chủ yếu do hệ thống vận tải đa phương thức chưa kết nối được với nhau; khoảng cách từ các vùng nguyên liệu đến các đầu mối xuất khẩu xa, khiến hàng hóa phải trung chuyển qua các cảng ngoài vùng; luồng cho tàu tải trọng lớn vào sông Hậu chưa đạt độ sâu, khiến tàu trên 10.000 tấn phải chờ nước hoặc chuyển tải, làm tăng chi phí vận hành thêm 10 - 20%; thiếu hệ thống kho lạnh trung tâm tích hợp công nghệ bảo quản tiên tiến ngay tại các vùng gom hàng.

Đại biểu tham dự hội thảo

Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) Nguyễn Đức Bình, cho rằng TP Cần Thơ với vị trí, vai trò là “trái tim” của ĐBSCL, vì thế đề xuất thành phố cần có chính sách, cơ chế đặc thù cần thiết để thu hút doanh nghiệp logistics về đầu tư, phát triển.

Thực tế cho thấy, ĐBSCL nói chung, Cần Thơ nói riêng có sản lượng hàng nông - thủy sản lớn nhưng đang phải chịu chi phí vận tải cao làm bào mòn giá trị gia tăng. Hiện nay, ưu đãi về thu hút đầu tư logistics của thành phố chưa đủ sức hấp dẫn các dự án quy mô lớn, đòi hỏi vốn cao, quỹ đất sạch; vùng cũng chưa có hệ sinh thái, trung tâm logistics đồng bộ, nhà đầu tư chiến lược.

Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải Việt Nam (VISABA) đề xuất, TP Cần Thơ cần tháo gỡ các điểm nghẽn về cải cách thủ tục hành chính theo hướng đi vào thực chất, không chỉ là rút ngắn thời gian trên giấy. Đồng thời, thay đổi tư duy quy hoạch cứng nhắc, chưa theo kịp thị trường, vì logistics là lĩnh vực thay đổi rất nhanh theo dòng hàng, hạ tầng giao thông và chiến lược của các hãng tàu, hãng logistics quốc tế, nếu quy hoạch quá cứng, quá chậm điều chỉnh sẽ khó theo kịp nhu cầu. Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực phục vụ logistics.

Cụm cảng Cái Cui, TP Cần Thơ

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cám ơn những trao đổi, chia sẻ, góp ý nhằm giúp Cần Thơ hướng đến mục tiêu phát triển thành trung tâm logistics của vùng ĐBSCL.

Hội thảo đã đánh giá toàn diện thực trạng phát triển hệ thống logistics trên địa bàn TP Cần Thơ và trong vùng ĐBSCL; nhận diện các khó khăn, điểm nghẽn, đặc biệt trong lĩnh vực logistics nông sản, logistics đường thủy nội địa và kết nối đa phương thức. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách và chương trình hành động phát triển dịch vụ logistics trong thời gian tới.

TUẤN QUANG