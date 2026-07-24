KOL lo vướng pháp lý khi sản phẩm quảng bá không như cam kết

Một số KOL/KOC bày tỏ lo ngại về trách nhiệm pháp lý khi sản phẩm được quảng bá không bảo đảm chất lượng như cam kết của nhãn hàng.

Ngày 24-7, Sở Công thương TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai Luật Thương mại điện tử và các quy định liên quan, với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử an toàn, minh bạch”.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ cùng đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đại diện Bộ Công thương cho biết Luật Thương mại điện tử bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của người bán. Theo đó, người bán phải thực hiện định danh, ký quỹ và chịu trách nhiệm về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên môi trường số. Các website thương mại điện tử cũng phải hoàn tất định danh điện tử theo quy định mới từ ngày 1-7-2026.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HÂN GIA

Tại hội nghị, một số KOL/KOC bày tỏ lo ngại về trách nhiệm pháp lý khi sản phẩm sau quảng bá không bảo đảm chất lượng như cam kết của nhãn hàng.

Các chuyên gia khuyến nghị người quảng bá cần ký hợp đồng chặt chẽ, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng bên. Đây là căn cứ quan trọng để bảo vệ người quảng bá trong trường hợp phát sinh tranh chấp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của đơn vị sản xuất, phân phối và nhãn hàng.

Du khách quốc tế mua hàng lưu niệm tại chợ Bến Thành. Ảnh: THI HỒNG

Công an TPHCM cảnh báo các hành vi vi phạm trên thương mại điện tử ngày càng tinh vi, từ kinh doanh hàng giả, quảng cáo sai sự thật đến lừa đảo và mua bán dữ liệu cá nhân.

Trong đợt cao điểm kiểm tra gần đây, Bộ Công thương đã phối hợp các sàn thương mại điện tử gỡ hơn 9.000 sản phẩm vi phạm và ngăn chặn trên 2.000 gian hàng có dấu hiệu vi phạm.

Theo Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 40 tỷ USD, trong đó TPHCM chiếm khoảng 12 tỷ USD, tăng trưởng trên 30%. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng, để tận dụng dư địa phát triển, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và cạnh tranh lành mạnh.

THI HỒNG