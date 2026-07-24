Cơ hội cho logistics Việt Nam

Làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang định hình lại mạng lưới sản xuất và logistics. Với lợi thế về vị trí địa lý, năng lực sản xuất và mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp, Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm logistics của khu vực.

Tàu container cập cảng Gemalink (phường Tân Phước, TPHCM). Ảnh: THÀNH HUY

Ngày 24-7, tại TPHCM, Bộ Công thương phối hợp với UBND TPHCM và các đơn vị tổ chức Diễn đàn kết nối logistics khu vực với chủ đề “Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu - Cơ hội mới cho logistics Việt Nam”.

Đại biểu tham dự Diễn đàn kết nối logistics khu vực với chủ đề “Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu - Cơ hội mới cho logistics Việt Nam”

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 550 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 266 tỷ USD, tăng khoảng 21%, nhập khẩu đạt gần 284 tỷ USD, tăng 33,4%.

Sự tăng trưởng mạnh của hoạt động thương mại cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực logistics nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông Jian Dan, Trưởng Bộ phận Đầu tư và Phát triển khu vực Châu Á và Trung Đông, Tập đoàn APM Terminals, chi phí logistics của Việt Nam hiện vẫn ở mức 16-17% GDP, cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là hệ thống vận tải còn phụ thuộc nhiều vào đường bộ, kết nối đa phương thức chưa đồng bộ; hạ tầng giữa cảng biển, sân bay, đường sắt và các trung tâm logistics vẫn chưa được liên thông hiệu quả.

Do vậy, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng logistics đa phương thức, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kết nối giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, đồng thời hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm giảm chi phí logistics, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho rằng quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra không gian phát triển rất lớn cho TPHCM. Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước cùng hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, trung tâm sản xuất, thương mại và tài chính lớn nhất cả nước, TPHCM có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, giữ vai trò kết nối chuỗi cung ứng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với thị trường toàn cầu.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, thành phố đang tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại và nâng cao năng lực kết nối; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng; phát triển logistics xanh đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái dịch vụ logistics có giá trị gia tăng. TPHCM mong muốn các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp hoàn thiện quy hoạch, đầu tư các hành lang logistics chiến lược, tăng cường chia sẻ dữ liệu và mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới hình thành hệ thống logistics hiện đại, thông minh và có sức cạnh tranh cao.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, theo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, Chính phủ đặt mục tiêu ngành logistics tăng trưởng bình quân 12-15%/năm, đóng góp 5-7% GDP, đồng thời giảm tỷ trọng chi phí logistics xuống còn 12-15% GDP. Để đạt được các mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

ÁI VÂN