Vĩnh Long số hóa vùng trồng sầu riêng, ngăn chặn sử dụng sai mã số

Vĩnh Long đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và ngăn chặn tình trạng sử dụng sai mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Vĩnh Long hoàn thành chuyển đổi 68 mã số vùng trồng sầu riêng và duy trì hoạt động 4 cơ sở đóng gói. Ảnh: TÍN HUY

Ngày 24-7, ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, cho biết địa phương đã hoàn thành chuyển đổi 68 mã số vùng trồng sầu riêng và duy trì hoạt động của 4 cơ sở đóng gói. Tỉnh cũng đang chờ nước nhập khẩu phê duyệt thêm 10 mã số vùng trồng và 5 cơ sở đóng gói.

Đến tháng 6-2026, Vĩnh Long có hơn 8.000ha sầu riêng, sản lượng trên 90.800 tấn/năm. Trước quy mô sản xuất ngày càng lớn, địa phương đang từng bước số hóa toàn bộ dữ liệu vùng trồng, gồm thông tin về diện tích, chủ hộ, nhật ký canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thời điểm thu hoạch, sản lượng, đóng gói và vận chuyển.

Số hoá vùng trồng giúp mỗi lô sầu riêng xuất khẩu có dữ liệu rõ ràng, dễ truy xuất. Ảnh: TÍN HUY

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, số hóa dữ liệu giúp cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, theo dõi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kịp thời cảnh báo và xử lý khi thị trường nhập khẩu phát hiện lô hàng vi phạm.

Việc quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ yêu cầu xuất khẩu mà còn góp phần tổ chức lại sản xuất theo hướng minh bạch, đồng bộ và có khả năng kiểm chứng.

Thời gian tới, Vĩnh Long tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng đồng bộ, kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, khi dữ liệu vùng trồng được cập nhật đầy đủ, minh bạch và có thể kiểm chứng, mã số vùng trồng sẽ thực sự trở thành “tấm hộ chiếu” giúp sầu riêng nâng cao giá trị và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

TÍN HUY