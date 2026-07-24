Diễn đàn Kinh tế Mùa hè 2026: Thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế biển và du lịch xanh

Ngày 24-7, tại phường Tam Thắng (TPHCM), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh khu vực TPHCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM (HCM-SME) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa hè 2026 với chủ đề “Kinh tế biển - Du lịch xanh - Kiến tạo tương lai bền vững".

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc VCCI Chi nhánh khu vực TPHCM, phát biểu chia sẻ, diễn đàn hướng tới không gian kết nối, đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Talk show “Góc nhìn và định hướng xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa kinh tế biển, logistics, du lịch và công nghệ nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho địa phương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Ảnh: QUANG VŨ

Ban tổ chức kỳ vọng, diễn đàn sẽ góp phần nhận diện cơ hội phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại, bền vững.

Tham gia thảo luận, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, đề cập đến các yêu cầu để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Đó là phát triển kinh tế biển phải gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển; du lịch xanh là một phần của hệ sinh thái kinh tế xanh đồng bộ về hạ tầng, giao thông xanh, năng lượng sạch, môi trường an toàn, chuỗi cung ứng có trách nhiệm, sản phẩm văn hóa đặc sắc và sự tham gia thực chất của cộng đồng. Đồng thời, tương lai bền vững phải được kiến tạo trên nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và liên kết vùng.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: QUANG VŨ

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cơ hội mà hệ sinh thái biển mang lại cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển…

Chiều cùng ngày sẽ diễn ra phiên làm việc với chủ đề “Kinh tế biển - Du lịch xanh và phát triển bền vững”.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày trong khuôn khổ diễn đàn. Ảnh: Q.V

Trong khuôn khổ sự kiện, VCCI Chi nhánh khu vực TPHCM và HCM-SME đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp .

QUANG VŨ