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Bắt 2 đối tượng trộm dây điện trên đường dẫn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

SGGPO

Ngày 17-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trên đường dẫn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hiện trường 2 đối tượng trộm dây điện. Ảnh: CATPĐN
Hiện trường 2 đối tượng trộm dây điện. Ảnh: CATPĐN

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài, rạng sáng 31-7, Đặng Quốc Tín (sinh năm 1994, ngụ phường Long Thành, TP Đồng Nai) và Trương Ngọc Minh (sinh năm 2002, ngụ xã Long Phước, TP Đồng Nai) bàn bạc, chuẩn bị 1 kìm cộng lực và 1 thanh gỗ dài, lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng người để thực hiện hành vi trộm cắp.

Hai đối tượng tìm đến khu vực cầu N3, đường dẫn hướng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi sân bay Long Thành, để cắt dây điện thành từng đoạn rồi đưa đến khu vực rừng tràm gần đó để bóc lớp vỏ nhựa, lấy lõi đồng bên trong mang đi bán.

Số lõi đồng được các đối tượng bán cho một người thu mua phế liệu (chưa rõ lai lịch) với giá 6 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an xã Long Phước tập trung lực lượng truy xét, xác định và bắt giữ hai đối tượng Tín, Minh. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Từ tháng 4 đến tháng 8, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đã 3 lần gửi báo cáo cơ quan chức năng về việc hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai bị phá hoại, mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

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PHÚ NGÂN

Từ khóa

trộm cắp cắt dây điện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hình sự

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