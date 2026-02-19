Cảnh sát Anh bắt giữ em trai Vua Charles với cáo buộc gửi tài liệu mật của chính phủ cho Epstein

Em trai của Vua Charles, cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor, đã bị bắt giữ vào ngày 19-2 với cáo buộc “lạm dụng chức vụ công”, liên quan đến các cáo buộc ông gửi tài liệu mật của chính phủ cho Jeffrey Epstein.

Ngày 19-2, Cảnh sát Thames Valley đã bắt giữ ông Andrew Mountbatten-Windsor, cựu hoàng tử, em trai Vua Charles (Trong ảnh: Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh, Công tước xứ York tham dự lễ Giáng sinh của Hoàng gia tại Nhà thờ Thánh Mary Magdalene ở miền Đông nước Anh, ngày 25-12-2022. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Hãng tin Reuters cho biết Cảnh sát Thames Valley (lực lượng cảnh sát phụ trách ba hạt: Buckinghamshire, Berkshire và Oxfordshire) nói rằng đầu tháng này họ đang xem xét các cáo buộc rằng cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor đã chuyển giao tài liệu cho kẻ phạm tội tình dục đã qua đời Jeffrey Epstein, dựa trên các hồ sơ do chính phủ Mỹ giải mật. Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Cảnh sát Thames Valley cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ công và căn cứ vào đó “một người đàn ông ngoài 60 tuổi, cư trú tại hạt Norfolk, đã bị bắt và hiện đang bị tạm giữ”. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định, Cảnh sát Thames Valley không nêu tên người bị bắt.

Trước đó, nhiều tờ báo ở Anh đưa tin rằng sáu xe cảnh sát không mang dấu hiệu cùng khoảng tám sĩ quan mặc thường phục đã có mặt tại Wood Farm thuộc Sandringham estate (một ngôi nhà nằm ở vùng nông thôn Norfolk, khi sinh thời, Nữ hoàng Anh thường tới nghỉ dưỡng), nơi cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor hiện sinh sống.

Điểm đáng chú là sinh nhật lần thứ 66 của cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor rơi đúng vào ngày 19-2. Cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor là con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II - luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein và cho biết ông hối tiếc về mối quan hệ bạn bè này. Tuy nhiên, ông chưa phản hồi các yêu cầu bình luận kể từ đợt công bố tài liệu mới nhất.

Hiện nay, Điện Buckingham chưa đưa ra bình luận. Cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor được cho là đã bị báo cáo với cảnh sát bởi nhóm vận động chống chế độ quân chủ cộng hòa, sau khi hơn 3 triệu trang tài liệu liên quan đến Epstein - kẻ từng bị kết án năm 2008 vì dụ dỗ mại dâm với trẻ vị thành niên - được công bố.

Những hồ sơ này cho thấy vào năm 2010, cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor đã chuyển tiếp cho Epstein các báo cáo về những địa điểm mà ông từng thăm trong các chuyến công tác chính thức.

Cảnh sát Thames Valley và Cơ quan Công tố độc lập tại Anh và Wales (CPS) trước đây cho biết họ đã thảo luận về vụ việc. Cảnh sát nhấn mạnh rằng các cáo buộc lạm dụng chức vụ công - một tội theo thông luật (Common Law), không được quy định trong luật thành văn, mà liên quan đến “những phức tạp đặc thù”.

Theo TTXVN