Cảnh sát biển Việt Nam giao lưu với Cảnh sát biển Indonesia

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã cập cảng tại TP Jakarta để bắt đầu chuyến thăm, giao lưu văn hóa, luyện tập chung trên biển với Cảnh sát biển Indonesia.

Đại diện lãnh đạo hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia chụp ảnh lưu niệm trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001

Ngày 25-8, sau hải trình hơn 1.000 hải lý, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đi trên tàu CSB 8001 do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, làm Trưởng đoàn đã cập cảng tại TP Jakarta để bắt đầu chuyến thăm, giao lưu văn hóa, luyện tập chung trên biển, chia sẻ kinh nghiệm với Cảnh sát biển Indonesia.

Phó Đô đốc Irvansyah, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia chủ trì lễ đón, cùng đón đoàn có bà Tôn Thị Ngọc Hương, Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN; Đại tá Nguyễn Tuấn Đức, Tùy viên quốc phòng tại Indonesia; lãnh đạo chính quyền địa phương và cán bộ, thủy thủ lực lượng Cảnh sát biển Indonesia.

Đại diện lãnh đạo của hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại lễ tiếp đoàn, Phó Đô đốc Irvansyah khẳng định, ngoài các hoạt động giao lưu, hoạt động theo kế hoạch còn là điều kiện truyền tải những thông điệp, hình ảnh đẹp của đất nước và con người Indonesia; là nền tảng để hai lực lượng tiếp tục củng cố lòng tin, xây dựng và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng phát triển; thúc đẩy nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì an ninh, trật tự, an toàn, các vùng biển trong khu vực.

Đại tá Nguyễn Trần Đông trân trọng chuyển lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe của đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đến đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia. Cùng với đó, đồng chí trưởng đoàn nhấn mạnh việc tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 đến Indonesia lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia, là cơ sở góp phần làm sâu sắc hơn kết quả hội nghị song phương giữa lực lượng Cảnh sát biển 2 nước. Củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định phát triển, bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực.

Tiết mục văn nghệ của lực lượng Cảnh sát biển Indonesia

Ngay sau lễ đón tàu, đoàn cán bộ, thủy thủ Cảnh sát biển Indonesia đã tham quan tàu tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo lịch trình, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động: chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương và lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia; giao lưu thể thao với cán bộ, thủy thủ Cảnh sát biển Indonesia; tham quan văn hóa tại TP Jakarta và phối hợp luyện tập chung trên biển.

ĐỨC ĐỊNH (từ TP Jakarta, Indonesia)