Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu chuyến thăm Indonesia

Tàu CSB 8001 tại quân cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (phường Phước Thắng, TPHCM)

Chuyến thăm là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025); đồng thời hiện thực hóa Bản Ghi nhớ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước được ký vào năm 2021.

Tham dự Lễ tiễn tàu có Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng hoa cho đại diện đoàn công tác trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Indonesia

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Cảnh sát biển Việt Nam tới Indonesia trong năm 2025, thể hiện quyết tâm và thiện chí của hai lực lượng trong việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, nâng cao hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; đóng góp tích cực vào việc xây dựng vùng biển hòa bình, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển bền vững.

Thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động như: tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh, trao đổi đoàn các cấp, tổ chức hội nghị song phương luân phiên tại mỗi nước, phối hợp diễn tập tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố trên biển… Gần đây nhất, vào tháng 10-2024, tàu KN Pulau Dana 323 của Cảnh sát biển Indonesia đã có chuyến thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM).

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam sẽ chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương và lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia; họp song phương với Cảnh sát biển Indonesia; thăm và giao lưu thể thao với cán bộ, thủy thủ Cảnh sát biển Indonesia; tham quan văn hóa tại thành phố Jakarta. Đặc biệt, hai lực lượng sẽ phối hợp luyện tập chung trên biển.

Chuyến thăm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm lần này của tàu CSB 8001 tại Indonesia được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các tình huống trên biển; đồng thời mở ra những hướng hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả giữa hai lực lượng trong thời gian tới.

MẠNH THẮNG