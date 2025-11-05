Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra công tác chủ động ứng phó bão số 13

Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn công tác đã nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13 của các đơn vị, như: Công tác xây dựng kế hoạch; phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp người dân; công tác tổ chức cơ động phương tiện tàu, xuồng ra khu vực tránh trú bão; gia cố, chằng chống kho tàng, nhà xe, các vị trí trọng yếu trong doanh trại…
Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Lê Đình Cường biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống bão số 13.
Đồng chí yêu cầu toàn lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, duy trì nghiêm hệ thống trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; chuẩn bị chu đáo nhất mọi điều kiện về con người, phương tiện, trang bị để ứng phó hiệu quả với bão theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện; sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ người dân khi có lệnh.