Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra công tác chủ động ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, ngày 5-11, tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống và ứng phó bão tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Các tàu CSB của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ra khu tránh trú bão

Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn công tác đã nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13 của các đơn vị, như: Công tác xây dựng kế hoạch; phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp người dân; công tác tổ chức cơ động phương tiện tàu, xuồng ra khu vực tránh trú bão; gia cố, chằng chống kho tàng, nhà xe, các vị trí trọng yếu trong doanh trại…

Các xuồng CSB của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được đưa về vị trí an toàn

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 gia cố mái nhà ở, nhà làm việc và các vị trí xung yếu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Lê Đình Cường biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống bão số 13.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận

Đồng chí yêu cầu toàn lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, duy trì nghiêm hệ thống trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; chuẩn bị chu đáo nhất mọi điều kiện về con người, phương tiện, trang bị để ứng phó hiệu quả với bão theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Thiếu tướng Lê Đình Cường kiểm tra kế hoạch phòng, chống bão số 13 và phương án tìm kiếm cứu nạn của Hải đoàn 32 trên hải đồ

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện; sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ người dân khi có lệnh.

MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH