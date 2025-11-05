TPHCM: Ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó bão số 13 và triều cường

Chủ động ứng phó trước những diễn biến nguy hiểm, khó lường của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) và nguy cơ ngập úng, TPHCM đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, đặc biệt tập trung tại các khu vực trọng yếu khi dự báo triều cường đợt này có thể vượt mốc lịch sử, kết hợp với mưa lớn kéo dài.

Công tác ứng phó tại khu vực trọng yếu

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong ngày 4 và 5-11, chính quyền TPHCM đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách tại các khu vực được xác định là xung yếu và thường xuyên bị ngập nặng trong các đợt triều cường gần đây.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Quới, TPHCM khẩn trương vận chuyển các bao cát ngăn triều cường xâm nhập tại các vị trí xung yếu, sáng sớm 5-11

Theo đó, tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Bình Quới - nơi đợt triều cường trước đã gây ngập sâu từ 0,5m đến hơn 1m, ngay từ sáng sớm, lực lượng quân sự địa phương đã chủ động rà soát, gia cố các đoạn bờ bao xung yếu xung quanh các rạch, khu vực nhà dân có nguy cơ ngập cao.

Kè bao cát ngăn triều cường xâm nhập nhà dân

Khu vực phường An Phú Đông và xã Bình Chánh, cũng đã tập trung rà soát hệ thống đê bao, cống rạch có nguy cơ nước tràn, đặc biệt, tại những vị trí đã bị lở hoặc hư hỏng trong đợt triều cường cuối tháng 10.

Người và phương tiện hút nước được điều động đến khu vực kênh Tràm Lầy 1, ấp 3, xã Bình Lợi để ứng phó ngập do triều cường và mưa lớn

Cùng với đó, TPHCM đã chuẩn bị vận hành 388 van ngăn triều và 17 trạm bơm di động để ứng phó với triều cường và mưa lớn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quản lý thủy lợi tuyệt đối không xả lũ bất ngờ từ các hồ chứa lớn như Dầu Tiếng, Trị An, nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình trạng ngập cho vùng hạ du.

Gia cố bờ rạch ứng phó triều cường tại xã Đông Thạnh, TPHCM

Tại phường Thuận An, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường cho biết, tính đến sáng 5-11, tình hình ở địa phương ổn định, người dân luôn trong tâm thế chủ động đối phó với triều cường.

Cũng theo ông Lê Quốc Việt, trong đợt triều cường cuối tháng 10 vừa qua, đỉnh triều đạt mốc cao so với mốc lịch sử. Các lực lượng chức năng địa phương đã huy động hơn 100 người cùng khu phố gia cố bờ bao sông Sài Gòn, các đoạn rạch qua khu phố Thạnh Lộc, khu phố Thạnh Quý, các đoạn bờ bao khu vực cầu Trắng, đoạn cảng Cảng Bà Lụa; phối hợp hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, gia cố các điểm xung yếu nguy cơ sạt lở, đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó triều cường.

Những ngày qua, tình hình thời tiết diễn biến phức trên toàn TPHCM nói chung và trên địa bàn phường Phú An nói riêng. Có những ngày xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với triều cường dâng cao, gây tràn bờ và ngập một số điểm ở khu vực khu phố Tân An 1, 2, 4, 5, 9; khu phố Phú Thuận, Bến Giảng, Phú Thứ, Bến Liễu.

Một tuyến đường gần bờ bao tại khu phố Tân An 2, phường Phú An được người dân góp công, góp tiền gia cố để chống lầy lội. Ảnh trước và sau khi gia cố

Có thời điểm ngập cục bộ khiến hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng, gần 80ha vườn cây ăn trái và hoa màu. Một số nơi ngập đến 0,5m, người dân phải kê cao đồ đạc để bảo vệ tài sản.

Theo ghi nhận của PV, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra tình hình ngập nước, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cùng nhân dân khẩn trương gia cố bờ bao, nạo vét rãnh thoát nước, đặt máy bơm tiêu úng và chuẩn bị vật tư dự phòng, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh để khắc phục sự cố.

Chạy đua cùng con nước

Trong 2 ngày 4 và 5-11, ông Trần Văn Chính, ở khu phố An Mỹ, phường Thuận An, TPHCM vác cuốc ra be bờ đất để ngăn triều cường từ sông Sài Gòn đang lên. Ông cho biết, sinh sống ở đây từ năm 1975 đến nay và đã từng chứng kiến hai trận ngập để đời. Một trận cách đây khoảng 10 năm, khi đó nước tràn vào nhà ngập tới mé bộ ván, khi đó nước ngập hơn nửa mét. Nhưng lần mới đây nhất là cuối tháng 10, nước ngập qua khỏi bộ ván.

Lực lượng quân sự phường Thuận An, TPHCM hỗ trợ người dân ứng phó triều cường

Ông Trần Văn Chính, khu phố An Mỹ, phường Thuận An vác cuốc ra vườn be bờ đối phó triều cường sông Sài Gòn

Trong khi đó, tại phường Bến Cát, địa bàn có nhiều khu vực trũng sâu, là điểm nóng mỗi mùa mưa lũ, đoàn khảo sát UBND phường cũng đã trực tiếp khảo sát thực trạng hệ thống thoát nước, mương rãnh, các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập cục bộ trong mùa mưa. Đồng thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan có phương án chủ động ứng phó.

Sáng 5-11, ghi nhận tại phường Phú Mỹ, sau trận mưa lớn đêm qua, một số điểm trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua khu phố Quảng Phú và Phước Lập, xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Tuy nhiên, nước rút nhanh, không gây ách tắc giao thông hay thiệt hại.

Ông Huỳnh Xuân Khang, Phó chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, cho biết địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó với thiên tai và bão Kalmaegi. Phường cũng đã thông báo rộng rãi đến người dân chủ động bảo vệ tài sản, di dời khỏi khu vực ngập sâu và rà soát, kiểm tra nguy cơ sạt lở tại các triền núi, ven sông.

Tại phường Vũng Tàu, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường cho biết, địa phương duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Kalmaegi. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó mưa bão, giông lốc, sạt lở; thông báo cho tàu thuyền chủ động tránh trú an toàn; phối hợp Đồn Biên phòng Bến Đá kiểm đếm, giữ liên lạc với các phương tiện trên biển. Phường cũng yêu cầu các cơ sở du lịch, lưu trú chủ động dừng tour biển đảo, chuẩn bị nơi trú tránh cho du khách và thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”...

Cùng với các khu vực xung yếu, các địa bàn dân cư có khả năng ngập cao, tại các nhà cao tầng, chung cư – nơi có các hầm xe của người dân, ban quản lý các tòa nhà cũng đã chủ động các phương án bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân.

Kè ván ngăn ngập hầm chung cư Sunview (đường Cây keo, phường Tam Bình)

Tại chung cư Sunview, ở đường Cây keo, phường Tam Bình, ông Bùi Thanh Phúc, Trưởng Ban Quản lý tòa nhà cho biết, đơn vị cũng đã chủ động phương án sử dụng ván, vật che chắn để ngăn nước tràn từ mặt đất xuống các hầm xe; chủ động bảo quản, che chắn các hệ thống tủ điện, hệ thống điều hành đặt tại hầm.

“Chung cư cũng đã mua bảo hiểm tài sản cho cư dân. Trong trường hợp nước ngập xuống hầm xe, thì ban quản lý, lực lượng bảo vệ cùng người dân cùng chung tay di dời tài sản, phương tiện lên khu vực cao ráo, phòng tránh hư hỏng”, ông Bùi Thanh Phúc nói.

Chỉ đạo khẩn và hành động đồng bộ

Trước diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng của cơn bão số 13 và tình tình ngập úng tại một số khu vực trọng điểm, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 29-9-2025 của UBND TP về ban hành Quy chế về công tác trực ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa trên địa bàn thành phố để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời; thông tin số điện thoại trực ban, phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn.

Lực lượng quân sự các địa phương khẩn trương gia cố bờ

Song song đó, các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Đài Thông tin Duyên hải TP, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn; Công ty Công viên cây xanh chủ động xử lý nhanh sự cố cây ngã đổ do dông lốc; Công ty Điện lực TP khẩn trương khắc phục sự cố điện, đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, sáng sớm nay 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Cảnh báo, từ ngày 6-11 đến 7-11, đỉnh triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai có khả năng đạt mức rất cao. Mức triều cảnh báo: Đỉnh triều tại Trạm Phú An dự kiến đạt 1,67m và Trạm Thủ Dầu Một đạt 1,8-1,85m, vượt mức báo động III (1,6m). Dự kiến đỉnh triều xuất hiện vào khung giờ 4-6 giờ sáng và 17-19 giờ tối. Nguy cơ: Mức triều cao đột biến này, khi kết hợp với mưa vừa đến mưa to (do dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão Kalmaegi), sẽ làm tăng nguy cơ ngập sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và kênh rạch trên địa bàn thành phố.

NHÓM PHÓNG VIÊN