Đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy lợi trước bão số 13

SGGPO

Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu đảm bảo an toàn cho các hồ đập từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng trước bão số 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, tâm bão có xác suất cao đổ bộ đất liền Trung bộ

Sáng 5-11, ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký công điện gửi giám đốc sở nông nghiệp và môi trường, chủ đầu tư dự án, cùng các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng, đề nghị bảo đảm an toàn cho công trình, đề phòng ngập úng, lũ lụt do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có dự báo mưa rất to tại khu vực này.

Trong đó, lãnh đạo cục đề nghị các đơn vị kiểm tra các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt với đập đất, hồ chứa đang thi công hoặc do cấp xã quản lý; lưu ý vận hành các hồ chứa theo quy trình được phê duyệt, hạ thấp mực nước hồ nếu điều kiện hạ du cho phép, cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ; khẩn trương tiêu úng cho diện tích ngập, trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, bố trí nhân lực tại các công trình có nguy cơ sự cố và xử lý kịp thời tình huống bất thường theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cập nhật thông tin đến 12 giờ ngày 5-11 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 13 đã ở khoảng 11,7 độ vĩ Bắc và 117,9 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

PHÚC HẬU

